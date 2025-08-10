Domingo soleado y con leve ascenso de temperatura en Mendoza

Domingo soleado en Mendoza, con máxima de 18° y una mínima fresca de 3°.

Mendoza vivirá este domingo un día mayormente soleado, con condiciones estables y sin precipitaciones previstas. El pronóstico indica que la temperatura mínima será de 3°, mientras que la máxima alcanzará los 18°, lo que representa un leve ascenso respecto de jornadas anteriores.

El viento se mantendrá leve, del sector sur, y soplará de manera constante durante toda la jornada, sin generar cambios significativos en el tiempo. No se esperan fenómenos meteorológicos adversos y no rige ninguna alerta para la provincia.