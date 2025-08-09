¡Histórico! Mendoza gritó campeón en el Torneo Argentino de Futsal tras vencer a Comodoro Rivadavia

La Selección de Mendoza de futsal masculino volvió a lo más alto del país tras vencer en la final a Comodoro Rivadavia en el Torneo Argentino de Futsal.

La Selección de Mendoza de futsal masculino volvió a lo más alto del país. Este viernes por la noche, en el Estadio Cubierto del Club Provincial “Salvador Bonilla” de Rosario, el combinado borravino se consagró campeón del Torneo Argentino al derrotar por 1 a 0 a Comodoro Rivadavia en una final intensa con un tanto de Gaspar Bátiz.

El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo y fue suficiente para que los mendocinos recuperaran la corona nacional, decimoquinta en su historia, después de dos temporadas. Con un planteo sólido y mucha concentración en los momentos clave, el equipo conducido por Gustavo Gallardo se impuso y se coronó campeón en Rosario en forma merecida.

El gol del campeonato y los festejos Mendoza campeón futsal Video: IG / suelacaramelo

Los campeones de Mendoza en futsal Para llegar a la gran final, Mendoza había eliminado al anfitrión Rosario con un ajustado 2 a 1 en semifinales, gracias a los tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga. Por su parte, Comodoro Rivadavia había superado 4 a 3 a Tucumán en un duelo electrizante.

En la definición, el oficio, la experiencia y el respaldo de una provincia con gran tradición en esta disciplina marcaron la diferencia. Así, el triunfo permitió que la Borravino sume un nuevo título a su rica historia y vuelva a erigirse como potencia nacional en el futsal.