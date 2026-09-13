Domingo muy frío en Mendoza: rige una alerta por heladas y la mínima será de 0°

El frío seguirá este domingo en Mendoza, con heladas en distintos oasis. Durante la tarde la temperatura subirá hasta los 14°.

El domingo comenzará muy frío en Mendoza, con una mínima general de 0° y heladas en distintos oasis.

El domingo arrancará muy frío en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada irá disminuyendo la nubosidad y eso favorecerá la aparición de heladas en distintos sectores de la provincia. La mínima general será de 0°, mientras que la máxima llegará a 14°.

En el Gran Mendoza se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. Con el correr de las horas la temperatura irá subiendo, aunque durante la mañana el frío todavía se va a sentir con fuerza.

La advertencia por heladas alcanza a los principales oasis productivos de Mendoza. En el Norte y Este se esperan registros de entre -3,5° y -2°, mientras que en el oasis Centro las mínimas pueden ubicarse entre -4,5° y -2,5°. Los valores más bajos podrían darse en estaciones cercanas a la precordillera.

La alerta por heladas alcanza zonas productivas de Mendoza, con registros bajo cero durante la madrugada. Alf Ponce Mercado / MDZ También se esperan temperaturas bajo cero en el sur provincial. Para San Rafael centro y oeste se estiman entre -2° y -3°; en el sudeste del departamento pueden caer hasta -4,5°. En General Alvear, en tanto, los registros oscilarían entre -2,5° y -4°.

La cordillera estará poco nubosa y sin fenómenos importantes previstos para este domingo. El panorama empezará a ser más templado desde el lunes, cuando la máxima subirá hasta los 20°, aunque todavía habrá heladas durante la mañana.