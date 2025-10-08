Dislexia en la universidad: cuando aprender exige que el sistema también aprenda

En el Día de la Dislexia, universitarios piden diagnósticos a tiempo, apoyos reales y evaluaciones inclusivas para aprender sin quedar atrás.

La dislexia afecta a uno de cada diez estudiantes, según la Organización Mundial de la Salud. No se trata de un detalle menor: miles de jóvenes enfrentan a diario un sistema educativo que, muchas veces, no logra leerlos a ellos.

La dislexia es un Trastorno Específico del Aprendizaje de origen neurobiológico Se manifiesta en dificultades en la precisión y fluidez de la lectura, en la decodificación de palabras y en la escritura. Lejos de ser un problema de inteligencia -como todavía algunos suponen-, tiene que ver con un modo distinto de procesar la información. Y ese “distinto” suele chocar contra estructuras educativas rígidas.

En la Argentina, la Ley 27.306 de 2016 declaró de interés nacional el abordaje integral de los Trastornos Específicos de Aprendizaje. Esa norma obliga a las instituciones educativas a implementar adecuaciones para garantizar el derecho a aprender. En el papel, las herramientas existen: ajustes en metodologías, formatos de evaluación, tiempos de examen o uso de tecnologías. En la práctica, sin embargo, queda un largo trecho.

La pregunta que incomoda es: ¿qué pasa cuando un estudiante con dislexia llega a la universidad? Allí, donde la información es casi exclusivamente textual, los desafíos se multiplican. Los exámenes escritos, con consignas densas y tiempos acotados, se convierten en un muro. Y muchas veces el desconocimiento (o los prejuicios) pesan más que la empatía: se sigue creyendo que "con más esfuerzo alcanza" o que dar más tiempo en un examen es "una ventaja injusta".

Acompañar a un estudiante con dislexia no es favorecerlo Es nivelar el terreno para que pueda demostrar lo que sabe. Algunas medidas simples hacen una gran diferencia: consignas claras, tipografías legibles, interlineado generoso, textos digitales compatibles con lectores de voz, y sobre todo tiempo adicional en los exámenes. No todos los estudiantes necesitan las mismas adaptaciones, y por eso el conocimiento docente y la escucha individual son fundamentales.