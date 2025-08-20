¿Cuánto sabemos de los trastornos de aprendizaje?

Los trastornos del desarrollo neurológico, también llamados trastornos del aprendizaje , afectan a un gran número de niños y niñas. ¿Cuáles son? ¿Qué dicen los últimos avances científicos al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a los niños que los presentan? ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo?

El término es lo suficientemente amplio como para abarcar distintas condiciones y dificultades. Es importante poder determinar los síntomas y cómo afectan en la vida diaria de quien los presenta para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento lo más claros posibles. Dicho esto, hay que saber que muchas veces es difícil llegar a diagnósticos precisos porque cada caso es singular y puede presentar síntomas confusos o puede no cumplir todos los criterios para ser posicionado dentro de un trastorno específico.

Dislexia

Disgrafía

Discalculia

Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH)

por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) Trastornos específicos del lenguaje (TEL)

específicos del lenguaje (TEL) Trastornos del espectro autista (TEA)

Discapacidad intelectual

Trastornos del desarrollo de la coordinación

del desarrollo de la coordinación Trastornos de tics

de tics Síndrome de alcoholismo fetal

En cuanto a las estadísticas, los estudios señalan que los varones tienen un riesgo más alto de presentar alguno de estos trastornos. La dislexia es el trastorno más frecuente, seguido por el TDAH.

TIXI2

La importancia del trabajo en equipo

Desde distintas disciplinas se estudian estos trastornos que afectan, según cada caso, distintas áreas de la vida cotidiana. La psiquiatría estudia cómo se pueden compensar estas alteraciones a través de distintos medicamentos o suplementos. Desde la psicología se buscan abordajes y tratamientos que permitan ayudar a los niños a trabajar y gestionar los problemas conductuales y emocionales asociados. La psicopedagogía aporta tratamientos para adecuar las formas de enseñanza y de acceso al conocimiento, para que cada niño pueda aprender a partir de sus características particulares. Desde la educación, se está trabajando en cómo adaptar la enseñanza a grupos diversos, en los que cada miembro presenta distintas necesidades. También están implicadas otras disciplinas como terapia ocupacional, fonoaudiología, terapistas físicos, entre otros. Es decir, que la neurociencia es interdisciplinar. Saber qué áreas o funciones se ven afectadas, desde las distintas disciplinas, permite ser más preciso con los abordajes a diseñar.

¿Cómo podemos ayudarlos?

Todos los estudios están de acuerdo en la importancia de la detección temprana, por eso el modelo de “respuesta a la intervención” -que busca detectar dificultades y trastornos a edades tempranas- se está volviendo cada vez más frecuente en las escuelas. En los últimos años han habido grandes avances en lo que refiere a tests y estrategias para identificar y diagnosticar los trastornos.

Cada niño o niña con algún trastorno del neurodesarrollo, presenta características singulares que requieren tratamientos personalizados. En algunos casos, es fundamental que el abordaje sea multidisciplinario, es decir que se pueda mirar distintos aspectos de la vida del niño, pero con una mirada global que articule todas las intervenciones para mejorar su calidad de vida. En este sentido, es importante que los profesionales trabajen en equipo, articulando sus intervenciones en pos de la evolución integral de su paciente.

Las neurociencias están aportando mucha información que permiten a los profesionales adaptar sus estrategias (para mencionar algunos ejemplos: Stanislas Dehaene y sus investigaciones acerca de los tipos de dislexia, o Stefanie Carlson con las funciones ejecutivas). Este enfoque, el de las ciencias del cerebro, tiene la ventaja, además, de no ir a tientas, sino que promueve el uso de tratamientos que hayan demostrado, empíricamente, ser efectivos y beneficiosos para los niños.

De allí la importancia de incorporar la perspectiva neurocientífica e interdisciplinar en el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo.

TIXI3 Los estudios señalan que los varones tienen un riesgo más alto de presentar alguno de estos trastornos. Freeík.

Un congreso de Neurociencias

Para el mes de octubre, desde Wumbox, organizamos un congreso de neurociencias que reunirá a destacados especialistas internacionales, especializados en distintas disciplinas. Con el objetivo de que presenten aquello que saben sobre las distintas dimensiones del ser humano, por ejemplo, la importancia de la dieta y el sueño en el aprendizaje, el impacto del estrés temprano en el desarrollo cognitivo, los últimos avances en torno a las funciones ejecutivas, entre tantos otros.

TIXI4

Si te interesa el tema podés visitar la página para más información haciendo click aquí.

También pueden seguirnos en Instagram a través de nuestro perfil @wumbox