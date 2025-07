Día Mundial del Autocuidado: construyamos una mejor calidad de vida

¿Cómo se supone que debo ocuparme de mi salud “ 24/7 ”? Y la realidad es que, si lo entendemos como una exigencia permanente, incluso obsesiva, el autocuidado puede volverse un nuevo motivo de culpa o estrés . Pero esa no es la idea, cuidarnos no es hacer todo perfecto ni vivir controlando cada decisión, sino construir pequeños gestos conscientes que atraviesan muchas dimensiones de nuestra vida y que, día a día, nos van acercando al bienestar.

Cuando decimos, voy a dejar el sedentarismo, lo hacemos desde una idea muy limitada

En nuestra cultura, fuertemente influenciada por mandatos estéticos, el autocuidado suele reducirse a “moverse más y comer menos”. Pero hoy, les propongo otra cosa: mirar el autocuidado desde una perspectiva más amplia, más humana, más real. Como primer acto de autocuidado los invito a parar y mirarnos. Tomarnos un momento para sentarnos con una hoja y una lapicera, y preguntarnos: ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi descanso? ¿Cómo me estoy alimentando, no solo en cantidad, sino en calidad y disfrute? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Estoy pudiendo moverme o conectar con mi cuerpo? ¿Cómo están mis vínculos, mis espacios de placer, mi capacidad de decir que no? ¿Cómo está mi área médica, mis controles?