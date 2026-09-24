Día de la Madre: lanzan descuentos del 50% en Mendoza para adelantar las compras

La Ciudad de Mendoza anunció que lanzarán las rebajas y descuentos anticipados para adelantar las compras por el Día de la Madre. Las fechas.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios) llevarán adelante una nueva edición de “Grandes Rebajas del Centro”, una iniciativa que se desarrollará del jueves 24 al miércoles 30 de septiembre, con el objetivo de potenciar la actividad comercial del centro. Servirá para anticipar el Día de la Madre con descuentos clave.

Durante siete días, los vecinos y visitantes podrán acceder a descuentos de entre el 20% y el 50% en productos seleccionados de los comercios adheridos, generando una oportunidad para anticipar las compras por el Día de la Madre y encontrar promociones especiales en distintos rubros.

Por qué deciden adelantar los descuentos para el Día de la Madre La propuesta apunta a acompañar al sector comercial en la rotación de productos, la generación de liquidez y el movimiento de stock, al mismo tiempo que ofrece a los consumidores alternativas de compra con precios promocionales.