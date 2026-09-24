Docentes de Mendoza: ya están abiertas las inscripciones para una jornada de deporte adaptado e inclusión

La propuesta, organizada por Betano y Fundación Empate, reunirá a especialistas y referentes para brindar herramientas sobre inclusión a través del deporte.

Una propuesta gratuita de capacitación reunirá a especialistas y referentes para brindar herramientas que promuevan la inclusión a través del deporte.

El próximo 6 de octubre, Mendoza será sede de una jornada de formación destinada a docentes y profesionales interesados en incorporar herramientas de inclusión a través del deporte.

La propuesta es organizada por Betano y Fundación Empate y contará con la participación de especialistas y referentes del deporte adaptado, quienes compartirán experiencias, conocimientos y recursos para promover prácticas deportivas más inclusivas.

Las Clínicas Deportivas de Deporte Adaptado e Inclusión** ofrecerán, además, puntaje docente, convirtiéndose en una oportunidad de capacitación para quienes trabajan en el ámbito educativo.