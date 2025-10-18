El SMN anticipa un Día de la Madre con sol y temperaturas en ascenso en casi todo el país. Solo habrá lluvias en el extremo noroeste argentino.

Día de la Madre: cómo estará el tiempo este domingo 19 de octubre en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un pronóstico alentador para este domingo 19 de octubre, cuando se celebre el Día de la Madre en la Argentina. Tras varios días de inestabilidad y lluvias en buena parte del país, se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con cielos despejados y temperaturas más templadas.

Según el organismo, las precipitaciones quedarán acotadas al extremo noroeste argentino, mientras que el resto del territorio nacional disfrutará de una jornada mayormente soleada. En el centro y norte del país, los vientos del norte impulsarán un paulatino ascenso térmico, especialmente en provincias como Córdoba, Santa Fe y las del NOA.

Así estará el tiempo durante el Día de la Madre Las condiciones serán ideales para las celebraciones familiares y las actividades al aire libre. En Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes, el domingo se presentará con cielo algo nublado, viento leve y temperaturas máximas que podrían superar los 25°C.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 16.36.14 Así estará el tiempo durante el Día de la Madre. SMN. El único factor a tener en cuenta será la intensidad del viento norte, que podría soplar con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en sectores del sur de Córdoba, La Pampa y el sudoeste bonaerense. De todos modos, el SMN no anticipa alertas meteorológicas significativas para la jornada.