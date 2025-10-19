Cuáles son las provincias que este domingo están bajo alerta meteorológica por ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos del sector norte que afectará a varias provincias durante el Día de la Madre.
Este domingo 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que afectará a gran parte del país. El fenómeno alcanzará a nueve provincias en el Día de la Madre.
Las provincias bajo alerta son Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se prevén ráfagas intensas durante gran parte de la jornada.
Te Podría Interesar
Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
"El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", informó el SMN en su último parte. Las condiciones se mantendrán principalmente durante la tarde y noche, afectando también a rutas y zonas rurales.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas para evitar incidentes:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado a través de los canales oficiales del SMN.
- Tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.