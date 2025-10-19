Cuáles son las provincias que este domingo están bajo alerta meteorológica por ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos del sector norte que afectará a varias provincias durante el Día de la Madre.

Este domingo 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que afectará a gran parte del país. El fenómeno alcanzará a nueve provincias en el Día de la Madre.

Las provincias bajo alerta son Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se prevén ráfagas intensas durante gran parte de la jornada.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", informó el SMN en su último parte. Las condiciones se mantendrán principalmente durante la tarde y noche, afectando también a rutas y zonas rurales.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas para evitar incidentes: