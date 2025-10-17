Vientos de intensidad "débil a moderada" el sábado y Zonda el domingo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Para este sábado seguirán los vientos en la provincia, mientras que la temperatura rondará los 30ºC.

La temperatura irá en aumento durante el fin de semana.

El pronóstico para Mendoza anticipa un fin de semana caluroso, con vientos de intensidad “débil a moderada” el sábado y Zonda en algunas zonas el domingo. En tanto que la máxima rondará –ambos días- los 30ºC.

Así estará el tiempo en Mendoza este sábado 18/10 Viento: circulación de norte a sur desde las 11 en toda la provincia, de intensidad débil a moderada, más intenso en la franja Este. Se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Nubosidad: amanece seminublado en Malargüe. Desde las 12, seminublado en Valle de Uco y zona Sur. Durante la noche, seminublado en zona Este. No se prevén precipitaciones.

Alta Montaña: seminublado toda la jornada. Así estará el tiempo en Mendoza este domingo 19/10 Viento: circulación de norte a sur en toda la provincia, generalmente débil pero persistente. En la franja Este (La Paz y Malargüe), vientos de 40-45 km/h promedio. Viento Zonda débil entre 13:00 y 20:00 en toda la precordillera y Malargüe.

débil entre 13:00 y 20:00 en toda la precordillera y Malargüe. Nubosidad: seminublado en zona Sur y La Paz. A partir de las 13:00/14:00, tendencia a despejar en todo el territorio provincial.

Alta Montaña: seminublado hasta las 13:00/14:00, posteriormente despejando. Pronóstico para los próximos días Este sábado 18 de octubre se anticipa una jornada algo nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 27ºC. Estará parcialmente nublado en cordillera.