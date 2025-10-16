Anses: confirman la eliminación de una pensión clave con miles de beneficiarios

En una medida que ya genera preocupación en diversos sectores, el Gobierno nacional confirmó que cancelará la posibilidad de cobrar la pensión por viudez a quienes accedan a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) de Anses a raíz de la reciente eliminación de la moratoria previsional.

Durante este año, la gestión de Javier Milei derogó el régimen de moratoria previsional, un a herramienta que permitía a miles de personas sin los 30 años de aportes completar los requisitos para jubilarse a través de un plan de pagos.

Con esta modificación, quienes no logren reunir los aportes necesarios ya no podrán optar por una jubilación tradicional. En su lugar, deberán solicitar la PUAM, una prestación no contributiva destinada a mayores de 65 años.

Sin embargo, este beneficio viene con una limitación significativa: no permite el cobro de la pensión por fallecimiento del cónyuge o pareja . Esto implica que, si una persona accede a la PUAM, perderá el derecho a cobrar la pensión por viudez, aun si su pareja percibía una jubilación al momento de fallecer.

Hasta ahora, muchas personas podían percibir tanto una jubilación por moratoria como la pensión por viudez, algo que ya no será posible con el nuevo esquema.

Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales.

En contraste, quienes ingresen al sistema previsional mediante aportes formales y cumplan los requisitos exigidos por la ley, seguirán teniendo acceso a la pensión por viudez. Para ello, se deberá acreditar el vínculo matrimonial o de convivencia, así como cumplir ciertas condiciones adicionales, como tener hijos menores o con discapacidad, si corresponde.

Este cambio afecta especialmente a mujeres mayores que durante gran parte de su vida no tuvieron empleos registrados o que trabajaron en la informalidad, situación común en generaciones anteriores. La moratoria les permitía acceder a una jubilación mínima y, en muchos casos, complementar ese ingreso con la pensión por viudez.

Con el nuevo esquema, estas personas solo podrán cobrar la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, y no podrán sumar ningún otro beneficio.