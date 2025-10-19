Día de la Madre en Mendoza: cómo estará el tiempo y en qué zonas rigen alertas por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un domingo cálido, con 30° de máxima y cielo algo nublado en Mendoza. Hay alertas por vientos fuertes y Zonda en distintos puntos de la provincia.

El Día de la Madre se vivirá con calor y viento en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera un ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y una máxima de 30°.

El cielo estará algo nublado y el ambiente será agradable para disfrutar al aire libre, aunque en algunas zonas de la provincia el panorama será más ventoso. En el este mendocino —especialmente en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael— rige una alerta por vientos del sector norte, con velocidades estimadas entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las recomendaciones ante una alerta por vientos Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes Según el SMN, las fuertes ráfagas serán de gran intesidad y se extenderán durante todo el día.

mapa_alertas (24) Gran parte de Mendoza está bajo alerta meteorológica. Por su parte, en Malargüe el SMN emitió una alerta por viento Zonda, con ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h, generando reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y baja humedad. Las ráfagas de viento caliente llegarán pasado el mediodía al departamento sureño.

En cambio, en el Gran Mendoza y el Valle de Uco no se esperan fenómenos meteorológicos significativos y el tiempo se mantendrá estable.