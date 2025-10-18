La renovación que harán en los accesos Sur y Este, que afectará en el ingreso al Gran Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad será la encargada de las obras que afectan el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzará en los próximos días con la renovación de nueva señalización en los ingresos al Gran Mendoza. Los trabajos se concentrarán específicamente en el Acceso Sur y en el Acceso Este. Buscan "reforzar las medidas de prevención para los usuarios", señalaron.

Se prevé la instalación de al menos 100 de señales viales, unas cincuenta en cada uno de los accesos. En el Acceso Este, los carteles viales se distribuirán entre el nudo vial de las avenidas Costanera y Vicente Zapata y la variante Palmira–Agrelo.

En tanto, los del Acceso Sur se colocarán desde el Cóndor y el Acceso Este hasta la calle Azcuénaga, en Luján.

La intervención se suma a otras tareas que Vialidad Mendoza viene desarrollando en los últimos años sobre los accesos, como el recambio total a iluminación led, la reposición de guardarraíles en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y limpieza de los canteros centrales.