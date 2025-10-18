Cómo estará el tiempo durante el Día de la Madre en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron sus pronósticos climáticos para este domingo.

El tiempo estará muy agradable en el Día de la Madre.

Este domingo 19 de octubre se celebra en todo el país el Día de la Madre y la jornada estará marcada por un buen tiempo, con calor, viento Zonda e inestabilidad en algunas zonas de Mendoza. En la Ciudad y el Gran Mendoza se espera un día mayormente cálido y seco, aunque con la posibilidad de que el viento afecte las actividades al aire libre durante la tarde.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima prevista para la Ciudad de Mendoza será de "6 °C, mientras que la mínima rondará los 12°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado, con buen tiempo durante gran parte del día.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica: "algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste". Esperan tormentas para sur provincial y nubosidad en cordillera. Según este pronóstico se espera una máxima de 30°C y una mínima de 14°C.