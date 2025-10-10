El tiempo de este sábado 11 de octubre llega con lluvias en el centro y norte del país, mientras el sur presenta nubosidad variable y algunas mejoras.

Así estará el tiempo en Argentina: fuertes lluvias, en varias provincias, para este sábado 11 de octubre.

El mapa del tiempo de este sábado 11 de octubre muestra un panorama inestable en gran parte del país. Las lluvias se extienden sobre el centro y norte de la Argentina, con tormentas aisladas y cielo cubierto en varias provincias. En cambio, el sur experimenta condiciones más tranquilas, aunque con nubosidad persistente.

Así estará el tiempo este sábado 11 de octubre En el norte, regiones como Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chaco tendrán chaparrones intermitentes durante el día, acompañados de un ambiente cálido y húmedo. En Misiones y Corrientes se esperan tormentas aisladas hacia la tarde, con mejoramientos temporarios.

Así estará el tiempo este sábado 11 de octubre. SMN. El centro del país será una de las zonas más afectadas por la inestabilidad. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires registran lluvias y posibles tormentas eléctricas, con descenso leve de temperatura y viento del sector sur. En Cuyo, Mendoza y San Luis también tendrán precipitaciones dispersas.