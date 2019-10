Detalles y perlitas de la estadía de Maradona en Tunuyán: ¿Cómo será?

"Estamos muy contentos de recibir a Maradona y a todo el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata en Tunuyán. Ha sido una muy agradable sorpresa saber que nos elegían", dijo Roberto Barth, gerente comercial de hotel Fuente Mayor, en comunicación con MDZ Radio.

"Los hoteles de la ciudad de Mendoza están con muchísima ocupación, debido a importantes simposios y congresos que se están realizando en nuestra provincia. De hecho sabemos que estuvieron averiguando también en San Juan para alojarse, pero finalmente confirmamos que la noche del viernes Diego y su equipo estará aquí, en el Valle de Uco".

"El hotel está absolutamente preparado porque todo el equipo del Lobo se va a quedar aquí. Con respecto a los temas de seguridad, tenemos la colaboración de la policía de Tunuyán, preventores del municipio, y de los departamentos por donde pasará la comitiva para llegar a Tunuyán o para volver de la ciudad", comentó Barth.

Así son las habitaciones del hotel Fuentemayor, en Tunuyán.

Con respecto a solicitudes especiales o curiosas que se hayan realizado, el gerente explicó que "simplemente se pidieron las cosas que normalmente se piden en estos casos de alojamiento de equipos de fútbol: el nutricionista en cuestión mandó la dieta que deben seguir para merienda, cena y desayuno; y se requirió que en las heladeras y frigobares de las habitaciones solo haya botellas de agua. Por supuesto, se exige privacidad para las comidas y las charlas técnicas".

"Vamos a tener un operativo especial de restricción de circulación por el hotel, pero sobre todo para no incomodar a los huéspedes que también están alojados. Hay un salón del hotel en el que se va a armar toda la parte gastronómica que necesita el equipo. Igualmente, todo requerimiento de prensa no lo manejamos nosotros, sino que lo hace directamente el Club. No tenemos previsto por ahora un tema de acreditación de prensa para entrar al hotel", especificó Barth. "Van a retirarse el sábado apenas terminado el desayuno", finalizó el ejecutivo.

Desde el departamento de prensa de Gimnasia y Esgrima de La Plata la información es escueta, pero estaría prevista la llegada del plantel a Mendoza entre las 17 y las 18 horas del viernes 4 de octubre.