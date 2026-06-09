Crece la presión internacional por los mendocinos detenidos en Libia

Los dos mendocinos detenidos permanecen en Libia desde el 24 de mayo mientras integraban un convoy humanitario que buscaba llegar a Gaza con ayuda destinada a la población civil palestina afectada por la guerra. Entre ellos se encuentra la psicóloga mendocina Paula Giménez. Su madre, Nora Otín, describió la situación que atraviesan los activistas y la incertidumbre de sus familias.

"Nosotros nos comunicamos por teléfono, nos llamaron. Ellos estaban haciendo una huelga de hambre y en un momento se descompensaron. Llevaban cuatro días y algunos hacían huelga seca y otros solamente huelga de alimentos", relató Otín en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

Según contó, durante esa protesta "mi hija inclusive tuvo una convulsión, se le bajó la presión a tres" y recién entonces recibieron atención médica. "Después de eso fue cuando los dejaron hablar por teléfono. La comunicación con mi hija fue terrible. Dice que están en un lugar que se llaman Black City, o sea sitios negros, que son lugares clandestinos, prisiones clandestinas donde están civiles que no se saben dónde están esos sitios".

09-06-2026 - MC - NORA OTÍN, MADRE DE PAULA GIMÉNEZ, LA MENDOCINA QUE ESTÁ DETENIDA EN LIBIA

La mujer señaló que mantienen contacto permanente con Cancillería y siguen de cerca las gestiones para que organismos internacionales puedan acceder al lugar de detención. "La Cruz Roja está intentando llegar hace días ya y no tiene el permiso para entrar", afirmó.

Otín indicó que el grupo está integrado por diez personas de distintas nacionalidades. "Hay de España, dos de Italia, los dos de Argentina, Polonia, Estados Unidos, Uruguay, dos italianos y uno de Túnez".

La madre de la mendocina describió las condiciones que le transmitió su hija durante la breve comunicación telefónica. "Los primeros días estuvieron, yo me imagino, en un pozo. Me dijo mi hija: estamos en un pozo con una letrina al lado, oscuro, separado". Luego, agregó, "después que fue el canciller italiano los pasaron a una jaula también".

"Estamos en una situación realmente desesperante, una angustia. Esto es terrible", expresó. Y agregó: "Estamos muy preocupados, muy angustiados, porque no sabemos cuándo".

Otín también explicó cómo se produjo la detención. "Cuando llegan al punto ese que es el límite entre Libia del Este y Libia del Oeste, que se llama el lugar 5 más 5, ahí los detiene el ejército libio, los suben a una tráfica y a partir de ahí no sabemos más nada de ellos".

"El problema que tenemos ahora también es que se cortó la comunicación. Si bien nos dejaron hablar ese día, nuevamente están totalmente incomunicados y no entendemos por qué tampoco dejan entrar a la Cruz Roja", agregó.

El convoy buscaba abrir un corredor humanitario hacia Gaza

Respecto de la participación de Paula Giménez en la misión, Otín explicó que su hija tiene 42 años, es psicóloga y se especializó en asistencia en situaciones críticas. "Ha trabajado, ha estudiado y se ha preparado para trabajar en situaciones de emergencia, en situaciones críticas. Es especialista en eso".

Además, señaló que la decisión de sumarse al convoy estuvo vinculada a su compromiso con la situación que atraviesa el pueblo palestino. "Aparte de siempre estar luchando por la causa palestina, deciden ahí desde Nodal participar en este convoy", afirmó.

Según relató, el objetivo de la misión era "abrir un corredor humanitario a Gaza". "Por esa razón están ahí, indudablemente, para abrir un corredor humanitario a Gaza, ese era el fin, llevar ayuda humanitaria que llevaban".

La mujer detalló que "eran siete camiones que llevaban alimentos, medicamentos, instrumental médico, módulos de casas y también llevaban materiales de albañilería para ayudar a construir".

"Iban todos profesionales, cada uno distinto, distintas profesiones, todas como para ayudar allá", sostuvo. También remarcó la gravedad de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. "Están muriendo de hambre directamente, no les dejan entrar nada. Nos comentaban que las operaciones se hacen sin anestesia debido a las urgencias que surgen".

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, las familias impulsan acciones para visibilizar el caso. "Está en todas partes, en todos los países de los que son los activistas. Se ha hecho un video con todos los familiares, estamos pidiendo por ellos", señaló Otín.

"Hay una huelga de 27 activistas en todo el mundo haciendo huelga de hambre", agregó, mientras esperan novedades sobre el estado de los detenidos y la posibilidad de que organismos humanitarios puedan acceder al lugar donde permanecen retenidos.