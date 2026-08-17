Una gran pérdida de agua reapareció en una arteria del centro mendocino a pocos días de su reparación

Una pérdida de agua volvió a aparecer este lunes en la calle Montecaseros, entre Buenos Aires y Entre Ríos de Ciudad. El líquido brota desde la calzada y afecta el sector donde la semana pasada se habían realizado trabajos con maquinaria pesada.

En el lugar se puede observar un socavón en medio del asfalto y una importante acumulación de agua. La situación se presenta sobre el margen derecho de la calle, aunque actualmente Montecaseros no se encuentra cortada al tránsito.

Durante la semana anterior, trabajadores habían intervenido la calzada y la vereda con una retroexcavadora. También se había retirado tierra y escombros mediante contenedores, mientras un motogenerador acompañaba las tareas.

Según pudo observarse este lunes, la pérdida reapareció en el mismo sector que había sido reparado. El agua sale nuevamente desde la calle y vuelve a inundar parte de la zona intervenida.

La presencia del socavón y del agua acumulada obliga a circular con precaución. La situación también puede complicar el paso de los colectivos que circulan por el sector. La semana pasada, durante los trabajos, las unidades habían utilizado calle Salta como desvío, aunque actualmente la calle Montecaseros permanece habilitada.

Una reparación que volvió a presentar problemas

Mariano Godoy / MDZ Radio

La nueva pérdida aparece pocos días después de la intervención realizada sobre las cañerías y la calzada. En ese momento, las tareas incluyeron la remoción de tierra, escombros y parte del pavimento.

Ahora, el agua vuelve a brotar desde el asfalto y deja en evidencia que el problema no estaría completamente solucionado. Aysam deberá revisar nuevamente el sector para determinar el origen de la filtración y avanzar con la reparación.

Mientras tanto, se recomienda transitar con cuidado por Montecaseros, entre Buenos Aires y Entre Ríos, y prestar atención al socavón y al agua acumulada sobre la calzada.