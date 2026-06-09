Estados Unidos cambia las visas: cuánto habrá que pagar para conseguir un turno rápido

Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo sistema para acelerar el trámite de visas de turismo y negocios para ciudadanos extranjeros. La modalidad permitirá acceder a entrevistas en un plazo máximo de diez días a cambio de un pago extra de u$s750, que se sumará al arancel consular obligatorio de u$s185.

La medida será oficializada en los próximos días a través del Registro Federal de Estados Unidos y formará parte de un programa piloto que se aplicará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre en determinadas sedes diplomáticas.

Según trascendió en informes internos citados por la agencia Associated Press, el nuevo esquema busca reducir las demoras que actualmente afectan a miles de solicitantes de visas en distintos países.

El beneficio permitirá adelantar la asignación de turnos para entrevistas consulares, uno de los pasos más demorados en el proceso de obtención de visas de turismo y negocios.

Según aclararon las autoridades de Estados Unidos, pagar para acelerar el trámite de la visa no garantiza su aprobación.

Un pago adicional de u$s750

Entrevistas asignadas en hasta 10 días

Vigencia inicial entre julio y diciembre

Implementación en embajadas y consulados seleccionados

Sin embargo, las autoridades estadounidenses aclararon que el pago adicional no garantiza la aprobación del documento migratorio, sino únicamente un acceso más rápido a la cita presencial.

La iniciativa aparece en medio de las restricciones migratorias implementadas por Donald Trump que endurecieron los controles para extranjeros mediante revisiones más exhaustivas de antecedentes personales y perfiles en redes sociales.

Cuánto cuesta sacar la visa para Estados Unidos desde Argentina

Actualmente, los ciudadanos argentinos que desean viajar a Estados Unidos por turismo o trabajo deben tramitar una visa de no inmigrante.

El valor del trámite depende de la categoría solicitada y oscila entre u$s185 y u$s250. Con la nueva modalidad rápida, el costo podría superar los u$s900 entre tasas y cargos adicionales.

En paralelo, el gobierno de Javier Milei inició gestiones para que Argentina sea incorporada al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés).

Si el país logra ingresar a ese sistema, los argentinos podrían viajar a Estados Unidos por turismo o negocios de corta duración sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

De todas formas, el proceso de incorporación puede extenderse durante meses o incluso años, ya que depende del cumplimiento de requisitos técnicos y acuerdos políticos entre ambos países.