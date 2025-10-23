Desde noviembre un peaje clave de las autopistas porteñas funcionará solo con TelePASE

Desde el 1° de noviembre de 2025, el peaje de la autopista Perito Moreno será completamente automático. El cobro manual quedará eliminado y quienes no cuenten con el sistema TelePASE recibirán multas superiores a los $119.000, en el marco del plan de autopistas inteligentes impulsado por AUSA en Buenos Aires .

El Peaje Parque Avellaneda, que conecta la autopista Perito Moreno con la AU 25 de Mayo y la avenida General Paz, había comenzado en julio su transición hacia un sistema de cobro inteligente mediante pórticos de lectura automática de patentes. Este cambio beneficia a más de 109 mil usuarios diarios y marca un nuevo paso hacia el modelo de peaje sin barreras , también conocido como “Free Flow”.

Hasta ahora, los conductores que no estaban adheridos a TelePASE podían abonar en efectivo en algunas cabinas habilitadas. Sin embargo, a partir del 1° de noviembre esa opción quedará eliminada por completo. Desde esa fecha, el único medio válido de pago será TelePASE o la lectura automática de patente, y quienes utilicen la autopista sin estar registrados recibirán una multa de $119.776,50 .

Con esta medida, AUSA iniciará además el retiro progresivo de las cabinas tradicionales para reconfigurar la traza vial. El nuevo esquema contará con tres carriles libres en ambos sentidos —hacia el centro y hacia provincia—, permitiendo una circulación más fluida y sin interrupciones.

La Autopista Perito Moreno se suma así a una red de autopistas cada vez más modernas y automatizadas. En 2019, el Paseo del Bajo inauguró el primer sistema Free Flow del país, mientras que en 2023 la Autopista Illia fue la primera en migrar completamente de un peaje convencional al modelo sin barreras. Ese mismo año, el Peaje Alberti incorporó pórticos automáticos, y en 2025 se sumó el Peaje Parque Avellaneda.

El objetivo de AUSA es que, para 2026, todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires operen bajo sistemas inteligentes, eliminando las cabinas físicas y reduciendo tiempos de espera, emisiones y costos de mantenimiento.

Cómo adherirse a TelePASE

Los usuarios del interior del país que viajen a Buenos Aires pueden adherirse fácilmente al sistema a través del sitio oficial telepase.com.ar, solicitando el TelePASE por patente, que tiene un costo adicional del 50% sobre la tarifa base y aplica exclusivamente a las autopistas administradas por AUSA.

Autopista Perito Moreno AUSA

Una vez en la Ciudad, el dispositivo físico puede retirarse de forma gratuita en los puntos de entrega oficiales. TelePASE solo genera cargos al usarse, sin costos de mantenimiento ni abonos mensuales.

Ventajas del sistema sin barreras

Entre los principales beneficios del sistema de peaje inteligente destacan:

Reducción del tiempo de viaje , al eliminar las detenciones en cabinas.

, al eliminar las detenciones en cabinas. Mayor agilidad y comodidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes.

en el pago gracias a la lectura automática de patentes. Fluidez en la circulación y disminución de la congestión.

y disminución de la congestión. Mejora en la seguridad vial y reducción de accidentes.

y reducción de accidentes. Menor impacto ambiental por la baja en emisiones y ruidos.

por la baja en emisiones y ruidos. Eliminación del papel, ya que no se emiten tickets impresos.

Con esta transformación, Buenos Aires avanza hacia una movilidad más eficiente y sustentable, en línea con las principales capitales del mundo.