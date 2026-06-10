Descuentos en subte y colectivo: qué bancos devuelven hasta el 100% del boleto en junio
Santander, Naranja X y Banco Macro mantienen importantes descuentos en transporte público para viajar más barato durante junio.
Viajar en colectivo y subte dentro del AMBA puede salir mucho más barato gracias a las promociones que mantienen algunos bancos y billeteras virtuales durante junio de 2026. Aunque varias entidades dieron de baja sus beneficios, todavía hay descuentos y reintegros de hasta el 100% en boletos de transporte público.
Las promociones alcanzan tanto a usuarios de subte como de colectivos y, en algunos casos, permiten ahorrar miles de pesos por mes utilizando pagos con QR o tecnología NFC desde el celular.
Qué bancos y billeteras ofrecen descuentos en subte y colectivo
Actualmente, las principales promociones vigentes corresponden a Santander, Naranja X y Banco Macro.
Entre los beneficios disponibles se destacan:
- Reintegros del 50% en viajes de colectivo y subte
- Viajes gratis con devolución del 100%
- Descuentos pagando con QR o NFC
- Topes de ahorro de hasta $16.000 por mes
Santander: cómo viajar gratis en subte y colectivo
El Banco Santander lanzó una promoción para junio, julio y agosto que devuelve el 50% del valor de cada viaje en transporte público, con un tope total de $8.000.
Además, los usuarios adheridos al programa “Sorpresa Santander” reciben reintegros del 100% en los boletos, lo que permite viajar gratis hasta alcanzar $16.000 de devolución.
Para acceder al beneficio es necesario pagar mediante QR desde la app de Santander o MODO utilizando dinero en cuenta. No aplican pagos con tarjetas de débito ni crédito.
Naranja X ofrece reintegros de hasta $10.000
La fintech Naranja X mantiene hasta el 30 de junio una promoción del 50% de reintegro para viajes en colectivo y subte.
Los usuarios pueden acceder al descuento pagando con QR en el subte o utilizando pagos NFC desde el celular con tarjetas Visa NX.
La promoción contempla:
- Hasta $5.000 de ahorro pagando con QR en subte
- Otros $5.000 pagando con NFC en colectivos y subtes
- Reintegros acreditados en hasta 48 horas
Banco Macro: qué descuento tiene en transporte público
Por su parte, Banco Macro ofrece un reintegro del 20% en todos los viajes realizados en subte y colectivo durante junio.
El beneficio tiene un tope de $4.000 mensuales por usuario y se activa pagando con QR desde la app bancaria o mediante NFC con Visa Débito.
Qué hay que tener en cuenta para acceder a los descuentos
La mayoría de las promociones solo funcionan si el pago se realiza desde la app oficial de cada banco o billetera virtual.
Además, cada entidad fija condiciones específicas, como topes de reintegro, saldo mínimo en cuenta o determinados medios de pago habilitados.
También es importante recordar que las devoluciones no suelen acreditarse de forma inmediata: según el banco o fintech, pueden demorar entre 48 horas y 30 días.