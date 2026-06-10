Descuentos en subte y colectivo: qué bancos devuelven hasta el 100% del boleto en junio

Viajar en colectivo y subte dentro del AMBA puede salir mucho más barato gracias a las promociones que mantienen algunos bancos y billeteras virtuales durante junio de 2026. Aunque varias entidades dieron de baja sus beneficios, todavía hay descuentos y reintegros de hasta el 100% en boletos de transporte público.

Las promociones alcanzan tanto a usuarios de subte como de colectivos y, en algunos casos, permiten ahorrar miles de pesos por mes utilizando pagos con QR o tecnología NFC desde el celular.

Actualmente, las principales promociones vigentes corresponden a Santander, Naranja X y Banco Macro.

Naranja X, Banco Macro y Santander ofrecen descuentos para viajar en colectivo y subte. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno audita el sistema de colectivos en el AMBA. Foto: Noticias Argentinas

Entre los beneficios disponibles se destacan:

El Banco Santander lanzó una promoción para junio, julio y agosto que devuelve el 50% del valor de cada viaje en transporte público, con un tope total de $8.000.

Además, los usuarios adheridos al programa “Sorpresa Santander” reciben reintegros del 100% en los boletos, lo que permite viajar gratis hasta alcanzar $16.000 de devolución.

Para acceder al beneficio es necesario pagar mediante QR desde la app de Santander o MODO utilizando dinero en cuenta. No aplican pagos con tarjetas de débito ni crédito.

Naranja X ofrece reintegros de hasta $10.000

La fintech Naranja X mantiene hasta el 30 de junio una promoción del 50% de reintegro para viajes en colectivo y subte.

Los usuarios pueden acceder al descuento pagando con QR en el subte o utilizando pagos NFC desde el celular con tarjetas Visa NX.

La promoción contempla:

Hasta $5.000 de ahorro pagando con QR en subte

Otros $5.000 pagando con NFC en colectivos y subtes

Reintegros acreditados en hasta 48 horas

Banco Macro: qué descuento tiene en transporte público

Por su parte, Banco Macro ofrece un reintegro del 20% en todos los viajes realizados en subte y colectivo durante junio.

El beneficio tiene un tope de $4.000 mensuales por usuario y se activa pagando con QR desde la app bancaria o mediante NFC con Visa Débito.

Qué hay que tener en cuenta para acceder a los descuentos

La mayoría de las promociones solo funcionan si el pago se realiza desde la app oficial de cada banco o billetera virtual.

Además, cada entidad fija condiciones específicas, como topes de reintegro, saldo mínimo en cuenta o determinados medios de pago habilitados.

También es importante recordar que las devoluciones no suelen acreditarse de forma inmediata: según el banco o fintech, pueden demorar entre 48 horas y 30 días.