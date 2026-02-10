Descuentos en estaciones de servicio: promos de hasta 30% y reintegros que suman $40.000

Febrero de 2026 llegó con una batería de descuentos y promociones que apuntan directo al bolsillo de quienes cargan nafta o gasoil con frecuencia. Distintos bancos y estaciones de servicio sostuvieron y renovaron sus campañas para abaratar cada visita al surtidor.

En el menú aparecen rebajas que van del 10% al 30% y reintegros mensuales que, según el perfil del cliente y la forma de pago, pueden acumular hasta $40.000. La letra chica importa: muchas ofertas funcionan solo ciertos días, exigen pagar con apps o billeteras y, en varios casos, premian la carga nocturna o el autodespacho.

En YPF, el esquema combina beneficios propios para socios Serviclub con acuerdos bancarios. Quienes pagan con la aplicación de la compañía acceden a un 6% de ahorro en cargas realizadas entre las 0 y las 6, sin límite. También pueden sumar 3% por utilizar el autodespacho, igualmente sin tope. A eso se agrega un 5% para integrantes del ACA, con un techo mensual de $11.500. La particularidad es que esas ventajas se pueden sumar entre sí.

Además, se activan reintegros con entidades: Banco Macro ofrece 20% los miércoles con Visa Platinum vía MODO (tope $15.000) y sube a 30% para Selecta con Visa Signature (tope $25.000). Banco Nación aplica 30% los viernes pagando con QR en MODO BNA+ (tope $15.000). Aparecen también ICBC (15% los martes con cuenta sueldo), Galicia (lunes con 10% o escalones superiores según categoría, más extra por cuenta sueldo), Ciudad (domingos con 10% o 15% para Plan Sueldo y jubilados), Santander (jueves 10% con Visa Black o Platinum) y Comafi, con topes semanales que, en los segmentos más altos, permiten acercarse al máximo mensual.

Shell concentra su mecánica en la app Shell Box y en convenios. Pagando desde la aplicación, ofrece 10% los miércoles en combustibles V-Power, con un límite de $4.000 por semana. A eso se suman beneficios de Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power (tope $4.000) y 5% en nafta súper (tope $2.000). También figuran acuerdos con Banco Nación (30% los viernes con MODO BNA+), Galicia (lunes con porcentajes que suben según categoría), Ciudad (domingos con 10% o 15% de acuerdo al plan) y el esquema de Jumbo+ y Vea Ahorro, con 10% los jueves en V-Power y un adicional pagando con Cencopay.

En Axion, el foco está en la app ON: habilita 10% los lunes y viernes en Quantium, con topes mensuales que pueden llegar a $12.000 de acuerdo con el nivel del usuario. Se repiten alianzas con Comafi, Nación, Galicia y Ciudad, y se agregan opciones como Brubank, con reintegros del 20% al 30% según plan y límites que varían por semana o por mes, además de Banco Carrefour los martes con su tarjeta.

Puma Energy: descuento fijo y canje de puntos

Puma juega con una promoción simple y regular: 10% de descuento los miércoles y viernes en súper, premium e Ion Diesel, con un máximo de 50 litros por día pagando con la app Puma Pris. En paralelo, el sistema de puntos permite cambiar acumulación por vouchers que pueden alcanzar $20.000. También aparecen convenios bancarios, entre ellos Comafi y Galicia con sus días específicos y topes por segmento. La lógica es parecida a otras marcas: el beneficio más fuerte suele exigir pagar desde una aplicación y respetar la jornada determinada.

Para acercarse al reintegro más alto del mes, no alcanza con una única carga. La clave está en repetir la operación semana a semana, sin superar el límite de devolución permitido, y mantener el mismo beneficio para no dispersar el ahorro. Hay promociones con techos de reintegro semanales cercanos a $10.000; en un febrero con cuatro semanas, esa mecánica abre la puerta a un acumulado de $40.000. El método es práctico: elegir un banco con tope semanal alto (por ejemplo, Comafi en categorías premium), cargar todas las semanas el día que corresponde, pagar desde la billetera o la app exigida (MODO, App YPF, Shell Box, ON o Puma Pris) y verificar que la estación esté incluida, porque no siempre aplica en todas las bocas.

Más opciones: otros bancos y billeteras que se suman al ahorro

El listado no termina en las grandes petroleras. Banco Credicoop ofrece reintegros los viernes, con un porcentaje mayor para quienes cobran sueldo allí. Supervielle activa descuentos los domingos con Visa Débito a través de MODO, con tope mensual. Mercado Pago suma una promoción fuerte los lunes con tarjeta física de crédito y, en otros días, descuentos en Gulf y en Dapsa pagando con QR. Banco Patagonia propone reintegros los jueves con Visa y mejora condiciones para clientes de su segmento superior.

Banco Columbia, por su parte, fija dos fechas puntuales (13 y 17 de febrero) con un 20% aplicable en todas las marcas, con límite por jornada. En un mes donde cada carga pesa, combinar bien día, app y tope puede marcar una diferencia real en el gasto total.