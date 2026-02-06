Tres bancos ofrecen importantes descuentos en combustibles de hasta el 30% durante febrero

Durante febrero de 2026, distintos bancos renovaron sus promociones para la carga de combustibles en todo el país. Los beneficios permiten acceder a descuentos de entre el 10% y el 30%, según la entidad, el medio de pago y el día de la semana.

Las ofertas aplican en estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy, y se obtienen mediante pagos con QR de MODO, billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito de los bancos participantes.

Las promociones bancarias buscan aliviar el impacto del último ajuste en los precios de las naftas y el gasoil, tras el incremento de impuestos aplicado en febrero. Además, el mercado sigue atento a lo que ocurra el 1 de marzo de 2026, cuando la Secretaría de Energía podría avanzar con subas pendientes si no hay una nueva postergación.

Los descuentos de combustible durante febrero van del 10% al 30%.

El Banco Nación concentra uno de los beneficios más importantes del mes:

El Banco Ciudad dispone de una promoción exclusiva para quienes carguen combustible los domingos:

10% de descuento

En estaciones YPF, Shell, Axion y Puma

Medios de pago: QR de MODO, tarjetas Visa o Mastercard, o App Ciudad

Tope de reintegro: $10.000 mensuales por cliente

Ahorro escalonado: las opciones del Banco Galicia

El Banco Galicia mantiene un esquema de descuentos diferenciados según el perfil del cliente:

10% de descuento

Tope: $10.000 mensuales

15% de descuento para Galicia Éminent

Tope: $15.000 por mes

10% de descuento para Galicia Haberes

Tope: $5.000 mensuales

Las promociones rigen los lunes del 2 al 23 de febrero de 2026, pagando con tarjeta Mastercard vía QR de MODO.

Claves para aprovechar los descuentos en febrero

Los porcentajes de reintegro, topes y condiciones varían según cada banco y el método de pago elegido. Antes de cargar combustible, se recomienda verificar los términos de la promoción para maximizar el ahorro.