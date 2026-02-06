Presenta:

Tres bancos ofrecen importantes descuentos en combustibles de hasta el 30% durante febrero

Durante febrero, distintas entidades bancarias ofrecen descuentos de hasta el 30% en la carga de combustibles. Los beneficios varían según el banco y el medio de pago.

Milagros Lostes - MDZ

Durante febrero de 2026, distintos bancos renovaron sus promociones para la carga de combustibles en todo el país. Los beneficios permiten acceder a descuentos de entre el 10% y el 30%, según la entidad, el medio de pago y el día de la semana.

Las ofertas aplican en estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy, y se obtienen mediante pagos con QR de MODO, billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito de los bancos participantes.

Un respiro frente al aumento de los combustibles

Las promociones bancarias buscan aliviar el impacto del último ajuste en los precios de las naftas y el gasoil, tras el incremento de impuestos aplicado en febrero. Además, el mercado sigue atento a lo que ocurra el 1 de marzo de 2026, cuando la Secretaría de Energía podría avanzar con subas pendientes si no hay una nueva postergación.

La promoción más alta del mes: qué ofrece el Banco Nación

El Banco Nación concentra uno de los beneficios más importantes del mes:

  • 30% de descuento en la carga de combustible
  • Vigente los viernes de febrero
  • En estaciones YPF, Shell y Axion
  • Pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA y/o con QR de MODO desde la app BNA+

Qué beneficio aplica el Banco Ciudad los fines de semana

El Banco Ciudad dispone de una promoción exclusiva para quienes carguen combustible los domingos:

  • 10% de descuento
  • En estaciones YPF, Shell, Axion y Puma
  • Medios de pago: QR de MODO, tarjetas Visa o Mastercard, o App Ciudad
  • Tope de reintegro: $10.000 mensuales por cliente

Ahorro escalonado: las opciones del Banco Galicia

El Banco Galicia mantiene un esquema de descuentos diferenciados según el perfil del cliente:

  • 10% de descuento
  • Tope: $10.000 mensuales
  • 15% de descuento para Galicia Éminent
  • Tope: $15.000 por mes
  • 10% de descuento para Galicia Haberes
  • Tope: $5.000 mensuales

Las promociones rigen los lunes del 2 al 23 de febrero de 2026, pagando con tarjeta Mastercard vía QR de MODO.

Claves para aprovechar los descuentos en febrero

Los porcentajes de reintegro, topes y condiciones varían según cada banco y el método de pago elegido. Antes de cargar combustible, se recomienda verificar los términos de la promoción para maximizar el ahorro.

