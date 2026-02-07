Bitcoin: tras tocar mínimos en 16 meses, la criptomoneda rebota, pero no alcanza revertir la caída semanal

El año comenzó con alta volatilidad para Bitcoin. La mayor criptomoneda del mercado rebota luego del desplome que sufrió, que lo llevó a rozar los US$60.000 y ubicarse en mínimos en 16 meses. Aún así, no logra revertir la caída semanal.

Bitcoin comenzó el 2026 con un incremento que ilusionó a los inversores. Pero en las últimas semanas hubo una fuerte liquidación de posiciones apalancadas, en especial en los mercados de derivados, después de que la caída del Bitcoin por debajo del nivel de los US$75.000 activara órdenes de stop-loss. Según datos de la firma de análisis cripto CoinGlass, por más de 770 millones de dólares en posiciones de criptomonedas fueron liquidados.

Tras ventas masivas en el mercado cripto, la cotización de Bitcoin rozó el jueves los US$60.000, mínimos en 16 meses desde finales de septiembre de 2024. Así, esta semana quebró US$70.000 y cotizaba en niveles previos al triunfo electoral de Donald Trump, en noviembre de 2024.

La cotización actual aún se encuentra lejos de su máximo histórico de US$126.273, que alcanzó el 6 de octubre del año pasado. Así, pierde más del 50% desde su cotización más alta. A su vez, aún pierde un 22% en el año, ce 17% respecto al cierre del viernes de la semana pasada y muestra una baja del 12% frente al domingo pasado.

Luego de alcanzar los US$60.000, el precio subió. Al cierre de esta nota operaba a US$69.568, un incremento del 10% respecto a las últimas 24 horas, lo que implicó la suba diaria más agresiva desde marzo 2023.

"Bitcoin hoy se comporta de manera muy similar a un commodity. Así como vemos correcciones en activos tradicionales como el oro o la plata, BTC también atraviesa movimientos de rotación a la baja que responden a la misma lógica del mercado, con la salvedad de que es un activo naturalmente más volátil", señaló Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latam, sobre la caída del BTC.

Y agrego: "En escenarios de corrección, las estrategias de largo plazo como el dollar cost averaging cobran aún más sentido. Comprar barato y vender caro es una máxima del mercado, pero cuando los precios bajan suele aparecer el miedo. Justamente ahí es donde muchos inversores de largo plazo empiezan a acumular".

Bitcoin .jpg

Bitcoin cayó en enero por cuarto mes consecutivo

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por cuarto mes consecutivo en enero.

Al cierre del primer mes del año, el activo digital cotizaba a US$78.000 y quedó por debajo de los US$80.000 por primera vez desde abril de 2025.

Así, finalizó el cuarto mes consecutivo a la baja: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%).

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.