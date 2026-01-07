Descuentos en combustible: qué bancos reintegran hasta $25.000 en enero y en qué estaciones

Enero de 2026 llegó con rutas cargadas, planes de vacaciones y un gasto fijo que vuelve a doler: el combustible . Para amortiguar ese golpe, varias entidades bancarias y cadenas de estaciones relanzaron acuerdos que bajan el costo de cada carga. Hay beneficios que trepan al 30% y reintegros que, acumulados, alcanzan $25.000, según el banco y la forma de pago.

La clave está en mirar días, topes y qué billetera o tarjeta corresponde. Un mismo banco puede pedir MODO, una marca puede exigir app propia y los límites cambian por semana o por mes.

En YPF aparece la mayor variedad de combinaciones. Banco Macro ofrece una rebaja del 30% con un límite mensual de $25.000 por cuenta, válida de martes a domingo con VISA y también usando MODO. Banco Nación replica el 30% pero con tope de $15.000 al mes, y lo habilita todos los días, con VISA, Mastercard o MODO. Banco Ciudad suma 10% con un techo de $10.000 por mes, de lunes a viernes y también los domingos, con VISA, Mastercard y MODO. En el listado también figura Comafi con 20% y tope semanal de $8.000, válido entre lunes y sábado, con VISA, Mastercard y MODO.

A esa grilla se agregan beneficios para clientes específicos. Galicia habilita 15% con límite mensual de $15.000, disponible cualquier día, con Mastercard y MODO. Patagonia sube a 25% con tope mensual de $15.000, aunque lo restringe de lunes a jueves y lo orienta a Cuenta Sueldo con VISA. Credicoop, por su parte, marca 20% con un límite de $6.000 por semana para quienes cobran haberes, y admite Cabal, débito, VISA y MODO, de lunes a viernes. En la práctica, el mejor resultado suele aparecer cuando se ordenan las cargas por calendario y se respeta el tope antes de fin de mes.

Shell sostiene un esquema muy parecido, pero con matices importantes. Nación mantiene el 30% con tope de $15.000, aunque en este caso exige pagar únicamente con MODO y lo deja activo todos los días. Santa Fe incorpora 20% con límite mensual de $20.000, operando de martes a domingo con VISA, Mastercard y MODO. Comafi vuelve a aparecer con 20% y tope semanal de $8.000, todos los días, usando MODO, VISA o Mastercard. Ciudad, Galicia, Patagonia y Credicoop repiten condiciones equivalentes a las que ofrecen en YPF, lo que permite comparar sin rehacer cuentas desde cero.

En Axion, el ahorro también pasa por la tecnología: la app ON es parte del ecosistema de descuentos, además de los convenios bancarios. Allí se repite el 30% de Nación con tope de $15.000, y se suman acuerdos como el 20% de Santa Fe con límite de $20.000 al mes, de martes a domingo con VISA y Mastercard. Comafi habilita 20% con un techo semanal de $8.000, de lunes a domingo, combinando VISA, Mastercard, MODO y otros medios según cada caso. Para quienes cargan seguido, la app puede funcionar como “llave” para que el descuento entre correctamente.

Puma y Gulf: menos alianzas, pero con porcentajes competitivos

Puma Energy concentra sus promociones en menos bancos, aunque conserva números atractivos. Con Comafi se ofrece 15% y un tope semanal de $7.000, válido de lunes a sábado y operando mediante MODO. Nación aparece otra vez con el 30% y el requisito de pagar solo con MODO, activo todos los días. Galicia, Patagonia y Credicoop vuelven a estar presentes con las mismas condiciones generales que manejan en YPF, lo que amplía opciones si se alterna entre marcas según conveniencia y cercanía.

En Gulf, el menú es más corto, pero no menor. Banco Nación mantiene 30% pagando únicamente con MODO, de lunes a viernes, y se suman los acuerdos de Patagonia (25% con tope mensual de $15.000 y foco en Cuenta Sueldo) y Credicoop (20% con límite semanal para quienes cobran haberes). Para aprovechar sin sorpresas, conviene revisar tres cosas antes de cargar: el día exacto, el tope vigente y el medio de pago habilitado. Con eso, el reintegro llega y el ahorro se nota en el viaje.