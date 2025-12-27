Aeroparque estuvo cerrado a las operaciones entre las 14 y las 17, debido a tareas de mantenimiento en un sector lindante a la cabecera sur de la pista

Más de 50 vuelos fueron demorados y otros doce desviados del Aeroparque Jorge Newbery, este sábado, a raíz de las tareas de mantenimiento que debieron realizarse en la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, debido a tareas de mantenimiento en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, ya que no se pudieron concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

Demoras y cancelaciones en Aeroparque por problemas en la pista Según supo la agencia Noticias Argentinas, las tareas se complicaron por la tormenta de días atrás y por el intenso calor reinante, ya que esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos, que debieron ser removidos y por protocolo debieron cancelarse las operaciones.

El sector afectado no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sitios aledaños a la cabecera 31, que es la que se encuentra en la zona sur del Aeroparque.