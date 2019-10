Del Caño en DDT: "Lo de lamebotas en el debate no estaba preparado"

Durante el programa Después de todo por MDZ Radio, charlamos con Nicolás Del Caño y le preguntamos sobre el gesto de Alberto Fernández al juntarse con Brian, el presidente de mesa discriminado el domingo; también se le preguntó sobre los debates, el post electoral y mucho más.

Escuchá la nota completa haciendo play:

¿Qué te pareció el gesto de hoy de Alberto Fernandez, juntandose con el presidente de mesa discriminado el domingo?

"Los gestos hay que verlos en cuales son las políticas concretas y. Hay que ver qué políticas implementan cuando sean gobierno."

Cómo ejemplo eligió mencionar el hecho de que el presidente electo haya estado en el acto de Tucumán, dando a entender que los gestos son contradictorios:

"El acto en Tucumán es una continuidad de lo que vimos en campaña.es uno de los animadores del Frente de todos, lo señalamos como. Ya lo hemos visto, vimos ese tipo de reuniones en campaña."

"Más allá del gesto puntual de hoy hay que ver cuales son las políticas. Los gobernadores del PJ de hoy no distan mucho de las políticas de los de Cambiemos."

También hablamos sobre la preparación para los debates y sus expresiones polémicas y nos confesó lo siguiente:

"Se me ocurrió en el momento, me salió decirle decirle lamebotas. Nunca había charlado en el equipo en decír esa palabra. Al equipo luego le pareció bien. Estábamos hablando de política internacional. Escucharlo hablar sobre el problema de la desocupación y demás me generó bronca. Y me confirma que jamás va a entender lo que pasa en una familia trabajadora."