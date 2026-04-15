Anses confirmó un aumento de mayo: quiénes cobran más y cuánto

Con la inflación marcando el pulso de cada ajuste, mayo llega con una actualización clave para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). Aunque el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue del 3,4%, el aumento que se aplicará en los haberes será ligeramente menor: 3,38%.

La diferencia, que puede parecer mínima, tiene una explicación técnica. El organismo previsional toma el índice con dos decimales, mientras que el dato difundido públicamente se redondea a uno. Esa metodología ya se aplicó en ajustes anteriores y vuelve a generar un pequeño desfasaje entre la inflación informada y la suba efectiva de los ingresos.

El incremento impacta de lleno en jubilados y pensionados. Con el 3,38% de actualización, el haber mínimo pasa a ubicarse en torno a los $393.174. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener, lo que eleva el ingreso total a más de $460.000 para quienes perciben la mínima.

En el caso de la jubilación máxima, el salto también se hace sentir: supera los $2,6 millones tras la actualización. Lo mismo ocurre con otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ajusta por encima de los $314.000 y, con el refuerzo, se acerca a los $384.000.

Las pensiones no contributivas, tanto por discapacidad como por vejez, también reciben el impacto del aumento. En estos casos, los montos superan los $275.000 y, sumando el bono, se ubican cerca de los $345.000. Para madres de siete hijos, el ingreso total queda alineado con el haber mínimo más el adicional.

Asignaciones familiares: nuevos valores desde mayo

El ajuste no se limita a jubilaciones. También alcanza a las asignaciones familiares del sistema SUAF, que se actualizan automáticamente con la misma fórmula.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Anses Anses confirmó un aumento para el mes de mayo. Shutterstock

En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo supera los $70.000, mientras que la destinada a hijos con discapacidad se ubica por encima de los $230.000. A su vez, los pagos únicos —como nacimiento, adopción o matrimonio— también se incrementan, acompañando la suba general.

Estos cambios impactan directamente en trabajadores registrados que dependen de estas ayudas para complementar sus ingresos mensuales.

AUH: cuánto se cobra con el aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se ajusta con el mismo porcentaje. A partir de mayo, el monto total por menor de edad supera los $141.000. Sin embargo, como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% hasta que se presente la Libreta con los controles de salud y educación.

Eso significa que el pago directo mensual ronda los $113.000. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total supera los $460.000, con un cobro inmediato cercano a los $368.000 tras la retención.

Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se actualiza y supera los $53.000, reforzando la asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables.

Una actualización atada a la inflación

El esquema de movilidad actual vincula directamente los aumentos con la inflación mensual, lo que genera ajustes más frecuentes pero también más sensibles a las variaciones del índice.

En este contexto, cada décima importa. Y aunque la diferencia entre 3,4% y 3,38% sea mínima en términos técnicos, en la práctica refleja cómo se trasladan los datos económicos a los ingresos reales.

Para millones de personas, mayo llega con un ingreso algo más alto. No alcanza para cambiar el escenario de fondo, pero sí para seguir ajustando cuentas en un contexto que sigue siendo exigente.