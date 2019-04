Los siete detenidos imputados por abuso sexual a un joven de 25 años en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano fueron indagados ayer y el abogado de uno de los acusados informó que seguirán detenidos.

Si bien la posible pena es alta, se tienen que valorar otros indicios, como arraigo, ausencia de antecedentes penales, para equilibrar y valorar esa cuestión, si es posible o no que pueda esperar el proceso en libertad", dijo Sebastián Lascano, defensor de Nicolás Reynoso.

Todos los imputados prestaron declaración indagatoria y en el caso particular de Reynoso, negó el hecho y se abstuvo de declarar.

El abogado confirmó que esperarán las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que se deben someter tanto los imputados como la víctima, aunque admitió que aún no hay fecha para realizar esos exámenes.

"Yo dejé el pedido de recupero de la libertad y entiendo que no va a ser respondido todavía. En el transcurso de los próximos días supongo que me contestarán. Baso mi pedido en que si bien el delito tiene un escala penal alta, porque arranca en una pena de ocho años, entiendo que no existe riesgo procesal para que los imputados puedan esperar el proceso en la calle", agregó Lascano.

Las indagatorias las llevó adelante la fiscal de Dean Funes, Fabiana Pochettino, para cumplir con el trámite procesal de los siete imputados alojados en el penal de Cruz del Eje, en el norte provincial.

En la causa también están imputados Ramón Ludueña, Jorge y Ezequiel Cisneros, Emanuel Borges y César y Emanuel Rojas, en todos los casos por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la cantidad de personas".

El ataque al joven de 25 años ocurrió el 16 de febrero, en una gomería de Sebastián Elcano, en el departamento Río Seco, a unos 170 kilómetros de la capital cordobesa, pero fue denunciado el 18 de marzo por la víctima cuando un video ya se había viralizado en las redes sociales.

Carlos Nayi, abogado de la víctima, había manifestado a la agencia Télam que los imputados invitaron a la víctima a beber y que accedió porque los unía una relación de confianza y de amistad, pero que luego "lo obligaron a consumir bebidas alcohólicas en exceso, lo asaltaron sexualmente, lo filmaron y publicaron la agresión".