Decir lo que incomoda también es una forma de recuperar valores

Hace días me pregunto por qué callamos. Callamos el dolor, la euforia, lo que nos lastima. Dejamos pasar comentarios inapropiados, para no decir lo que incómoda frases que nos interpelan desde lugares profundos y oscuros. Miro a mi alrededor y noto que muchas personas ya no se privan de nada: no hay códigos, ni empatía, ni compasión.

¿Será que, en medio de tanta evolución, estamos involucionando?. Una amiga me dijo una palabra que me sigue resonando: deshumanización. Estamos en una época de deshumanización! Y no podemos dejar de llevar luz allí donde hay sombra. Y entonces vuelve una pregunta que no me deja de interpelar:¿Cuál es nuestra misión, nuestro propósito?

¿Cómo llevamos los valores que faltan? No tengo del todo claro cuál es el mío… ¿y el tuyo?. Pero hay algo que sí sé: no puedo dejar de hablarle al corazón de las personas. No puedo dejar de intentar ser mejor cada día. Desde el lugar que me toque, siempre que pueda , voy a intentar educar en valores, construir ambientes donde se pueda mirar a los ojos, pedir perdón, pensar en el otro, y no solo en uno mismo, ser justos, hacer el bien.

emojis Educar en valores, construir ambientes donde se pueda mirar a los ojos, pedir perdón, pensar en el otro, y no solo en uno mismo, ser justos, hacer el bien. Archivo. La familia y la escuela siguen siendo, pese a todo, espacios de esperanza. Lugares donde aún es posible cortar y dar de nuevo. Y es desde ahí que podemos volver a hablar de altruismo. El altruismo —esa capacidad de ayudar a otros sin esperar nada a cambio— es fundamental tanto para el desarrollo personal como para la construcción de comunidades sanas.

¿Por qué traigo esta palabra hoy? Porque el altruismo humaniza. Fortalece la salud mental: quienes lo practican muestran menos niveles de estrés y mayor bienestar emocional. La neurociencia lo confirma: ayudar activa el sistema de recompensa del cerebro, libera dopamina y oxitocina. Y eso se traduce en placer, conexión, calma.