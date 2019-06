En el marco de la semana dedicada a la investigación científica, estuvo en el programa Después de todo, de MDZ Radio, el exdirector del Ianigla - Conicet y coautor Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (ONU), Ricardo Villalba, cuyo nombre logró notoriedad pública por ser uno de los defensores de la Ley Nacional de Glaciares, sancionada en el año 2010 y que recientemente fue declarada constitucional por la Corte Suprema de la Nación, luego de un largo litigio con grandes empresas mineras y que incluso lo llevó a ser procesado en una causa paralela.

"Si hay algo que a los investigadores nos interesa, es poder volcar algo de lo que hacemos a la sociedad, la cual ha pagado nuestros sueldos y educación en las universidades. Se trata de darle una vuelta a todo ese esfuerzo para contribuir a solucionar problemas a los mendocinos y argentinos", expresó.

Respecto a la Ley de Glaciares y su discusión sobre el impacto en la actividad económica, Villalba aseguró que "hay mezcla de falta de conocimiento, de entendimiento y de diálogo. Cuando uno piensa que la provincia de Mendoza desde el año 2010 viene en una emergencia hídrica de la cual no podemos salir, la contribución de los glaciares como reservas hídricas estratégicas es clave y fundamental".

"No cabe duda que los mendocinos, al pensar que los glaciares representan menos del 1% de la superficie y pueden aportar agua hasta el 40% del caudal de nuestros ríos en años extremadamente secos, no se oponen a proteger los glaciares", añadió.

Esa férrea defensa de los glaciares y el agua es una muestra que Villalba, quien reniega del uso del celular y las redes sociales, tiene un fuerte compromiso con el cuidado del medioambiente. "Vivo mucho tiempo en la cordillera, me paso todo febrero y marzo en la Patagonia recorriendo glaciares, bosques y valles, y me da cierta tranquilidad el hecho de sentirme libre y que nadie me esté persiguiendo y cortando esa posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, que disfruto enormemente", expresó.

En ese sentido, el científico argumentó que "uno debe ser coherente con lo que estudia, respeta y se apasiona. Soy consciente que el planeta está sufriendo algunas situaciones desagradables como consecuencia de la actividad humana, por lo que hago lo posible para que mi huella sobre el ambiente sea la menor posible".

Escuchá la entrevista completa: