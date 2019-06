La actualidad de la educación es algo que genera preocupación constante en la sociedad. El mal presente económico de nuestro país sumado a los constantes cambios de paradigma provocados por el crecimiento de Internet y las nuevas tecnologías, obligan a pensar y re diseñar estructuras que desde hace años parecen no funcionar en escuelas, universidades y otros ámbitos educativos.

Uno de los proyectos que se propone empezar a transformar la realidad educativa desde la perspectiva docente es la fundación Varkey, institución internacional que se ocupa de llevar a cabo programas de innovación para docentes de escuelas públicas y privadas. Pablo Sanchez Sandobal es uno de los integrantes de este proyecto, y durante el programa habló del trabajo de la fundación:

“Los docentes son personas comunes que tienen una vida, y también llevan y sufren su trabajo. Nosotros nos encontramos con personas que quieren buscarle la vuelta a la educación y se comprometen un montón, y otros que llegan por orden de sus directivos. Esos encuentros con contenidos nuevos y hablar de educación en un lugar donde la voz de los docentes es escuchada, hace que vayan diciendo qué piensan y cómo ven la educación”. “Por eso es importante aislarlos unos meses de las escuelas. Están abiertos a cosas nuevas, a generar proyectos y eso es super valioso y necesario.”

Pensar en la educación primaria igual que las generaciones anteriores es no dar lugar a nuevos paradigmas de comportamiento y demandas que el mundo de hoy presenta. Hace años que niños y niñas vienen siendo formados de manera uniforme y arbitraria, con métodos que van quedando obsoletos y de alguna forma coartan la creatividad y la libertad que las nuevas tecnologías permiten y los futuros trabajos van a demandar.

Esta situación puede verse empeorada si pensamos que la educación actual está formando personas sin una proyección o un conocimiento acabado con perspectiva hacia los trabajos futuros. Atento a estas problemáticas nace el emprendimiento Cerebro Curioso, un método de innovación educativa que consiste en aplicar talleres de robótica y tecnologías didácticas a programas escolares. En diálogo con la mesa de Después de Todo Marcos Domínguez, fundador y líder del proyecto, aportó su visión sobre cómo piensa mejorar la educación de los mas chicos.

“Hay que darle poder a los alumnos y los chicos de que reconozcan las habilidades que necesitan para su futuro. Nosotros no sabemos qué trabajos vamos a hacer en 2030 o 2035, y esos chicos hoy tienen 6 o 3 años. Sí sabemos que van a necesitar trabajar en equipo, con empatía, la bondad en la hora del trabajo, la integración de distintas actividades…” “Hoy Cerebro Curioso es un emprendimiento que está en 6 colegios en Mendoza, y estamos también haciendo algunas cosas en escuelas públicas. También tenemos talleres propios que damos en distintos lugares de la ciudad”.

Tal vez uno de los casos más sorprendentes e inspiradores si hablamos de vocación por la educación sea el de Ignacio Gómez Portillo. Luego de haber estudiado la carrera de ingeniería en la UNCuyo y haberse recibido de físico en Bariloche (máster incluido), se formó también en ciencias sociales y emigró a Barcelona a doctorarse con 23 años. A lo largo de 5 años viviendo ahí, desarrolló una serie de teorías y postulados para aplicar lo aprendido en ciencias exactas al conocimiento de las sociedades humanas.

En medio del relato acerca de su historia, Nacho contó cómo empezó a preocuparse por entender y profundizar en la cooperación, desafío que terminaría por inspirarlo para fundar Egg, la primera escuela de innovación digital en Mendoza: “Un compañero de oficina me ofreció trabajar en cooperación y redes. Ahí empecé a involucrarme un poco, al principio no entendía la importancia de esta temática. En un momento caminando por Barcelona me encontré con algo que se prendió en mi cabeza y me dijo que la cooperación, la vida, todo está enmarcado ahí y nosotros como humanos somos parte de eso. Ahí apareció el huevo (por la traducción al español del nombre de la escuela Egg)”.

Luego de hablar de las ideas que lo llevaron a fundar esta escuela que hoy forma a cientos de alumnos en programación, marketing digital y exámenes preuniversitarios, Ignacio contó cuál es el propósito que persigue y cuáles son las metodologías de Egg para cambiar la educación y preparar jóvenes para el futuro.