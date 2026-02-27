Empresaria y productora Cecilia Buj explica su visión de la crisis del vino

La industria del vino no atraviesa un buen momento y no es ninguna novedad aunque recién ahora más personas involucradas, y no es el caso de Cecilia Buj , están sintiendo los efectos de un sector económico que debe reinventarse, sí o sí.

Dueña de bodega Vinorum, Cecilia Buj presenta alguna particularidades. ya que su pasión por el vino no la despuntaría al principio de su carrera profesional, sino varios años después de ejercer como odontóloga en el Hospital Español.

Pero una vez que se asentó en Perdriel nadie podría sacarla de allí. Es el cielo de su vida.

Hace horas se conoció una encuesta realizada en Estados Uudos que interesa por la entrevistada. En esta nueva investigación de la Universidad Estatal de Washington y la Universidad de Auburn se sabe que "llas mujeres también estaban dispuestas a pagar precios más altos por vinos comercializados con matices femeninos"..

En aquel mercado las mujeres representan el 59% de todas las compras de vino en los Estados Unidos, dijo Christina Chi, coautora de la investigación y profesora de gestión de empresas hoteleras en el Carson College of Business, de la Universidad Estatal de Washington.

El vino a menudo se considera un producto cultural en el que la identidad del enólogo ayuda a dar forma a la imagen de una marca.

Sin embargo, las mujeres enólogas tienen menos probabilidades que los hombres de poner sus nombres en las etiquetas de las botellas o resaltar su género, una renuencia que puede deberse a preocupaciones sobre los prejuicios en la industria del vino dominada por los hombres.

Lo sabe pero no le da demasiada importancia la entrevistada en esta ocasión. Su pelea es más universal y menos pava, si se me permite el vocablo.

Cecilia Buj es una sensible productora de vinos, conocedora de toda la cadena de la industria y muy optimista en su visión, sin perder el sentido crítico que devuelve la reaiidad.

Vinos argentinos

"La industria sí está un poco complicada pero yo creo que no hay que buscar el culpable. Esto es un proceso que ha disminuido el consumo del vino en todo el mundo, en todos los segmentos", dice.

Y aporta un dato interesantísimo: las líneas de alta gama de las bodegas no acompañan ese proceso. Una luz.

Buj en 1998 junto a su esposo compraron la bodega que hoy Vinorum. No son recién llegados. Y todo les ha costado un Perú.

"El tema vitivinícola me fue enamorando y me fue ganando", confiesa, en esta nota.

Y me detengo en una línea de su visión que, pareceriera obvia, pero es basal:

"El consumidor ha cambiado más rápido de lo que ha cambiado la industria".

A veces lo simple es muy sofisticado.

Vitivinicultura

"Yo creo que la mujer siempre ha estado en el mundo del vino. Lo que pasa es que normalmente siempre aparecen más los hombres", desliza, en una aseveración categórica.

"Ahora tal vez nos estamos haciendo más visibles y estamos participando mucho más, pero esto no es cuestión de sexo. Es cuestión de capacidades y de empezar a aparecer y de comunicar y nada más", completa.

Le pregunté si hay algún varietal que crea que pueda ser muy femenino.

Y destraba una práctica común: "Cuando pensamos en femenino siempre vamos a un rosado", dice, y ríe. E informa: "Pero yo veo que las mujeres se animan a muchos, porque se animan al Cabernet Sauvignon. Las mujeres están participando mucho y están tomando decisiones con vinos que realmente uno se sorprende".

El universo fememino jamás dejará de sorprender.

No se dijo en el Martín Fierro, pero es ley primera para todo buen gaucho que se precie.