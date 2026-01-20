Cursos gratuitos en Godoy Cruz: la Casa del Futuro lanza su oferta de verano 2026
Desde el 2 de febrero, personas mayores de 18 años podrán acceder a talleres gratuitos y presenciales en tecnología, diseño, animación y comunicación digital.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para los Talleres de Verano 2026 de la Casa del Futuro, ubicada en calle Sarmiento 2291. La propuesta incluye una variada grilla de cursos gratuitos orientados a la formación creativa, digital y tecnológica, destinados a personas mayores de 18 años.
Las capacitaciones comenzarán el 2 de febrero, se dictarán de manera presencial y tendrán una duración de un mes. Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar deberán completar la inscripción previa. Una vez enviada la solicitud, la vacante será asignada y confirmada vía correo electrónico, de acuerdo con la disponibilidad de cada taller.
Esta iniciativa busca generar oportunidades de aprendizaje accesibles, promoviendo el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación, la comunicación digital y la producción creativa, con propuestas prácticas adaptadas a las demandas actuales.
Programación, tecnología y entornos digitales
Dentro de esta categoría se encuentran los talleres orientados al desarrollo tecnológico, la programación y las nuevas plataformas digitales.
Git y GitHub para Backend
El taller propone aprender a versionar código de forma profesional, utilizando Git y GitHub para gestionar proyectos backend, colaborar en equipo y mantener flujos de trabajo ordenados.
Turno mañana: lunes y viernes de 9 a 11.
Turno tarde: martes y viernes de 14 a 16.
Introducción al desarrollo de Videojuegos
Un primer paso para transformar ideas en juegos reales, con 8 clases prácticas y dinámicas. No requiere experiencia previa en programación o diseño. Se abordarán fundamentos del desarrollo de videojuegos, motores de juego y diseño de experiencias interactivas.
Turno mañana: martes y jueves de 11 a 13.
Turno tarde: lunes y viernes de 14 a 16.
Realidad Virtual
Capacitación práctica para crear experiencias inmersivas de realidad virtual para dispositivos Android, con 8 clases presenciales. Cada participante desarrollará su propia aplicación desde cero, sin necesidad de conocimientos previos.
Turno mañana: lunes y viernes de 11 a 13.
Turno tarde: martes y viernes de 16 a 18.
Diseño, animación y artes visuales
Estas propuestas están orientadas a la expresión artística, la ilustración y la creación visual en entornos digitales y analógicos.
Fotografía Digital
Curso intensivo para aprender los fundamentos de la fotografía de forma práctica y dinámica, desarrollando una mirada propia para contar historias con imágenes. Ideal para principiantes o para quienes buscan mejorar rápidamente sus fotos.
Turno mañana: lunes y jueves de 11 a 13.
Turno tarde: lunes y jueves de 14 a 16.
Animación Creativa
Espacio para explorar el mundo de la animación desde una perspectiva accesible, con técnicas simples y digitales a través del Stop Motion. Los participantes transformarán ideas en piezas animadas con movimiento y expresión.
Turno mañana: martes y viernes de 11 a 13.
Turno tarde: martes y viernes de 14 a 16.
Más propuestas creativas
Sketch Urbano
Taller para aprender leyes de perspectiva aplicadas a paisajes y arquitectura locales, desarrollando el dibujo de observación y la representación urbana.
Turno mañana: martes de 9 a 11.
Turno tarde: miércoles de 14 a 16.
Pintura Digital
Capacitación centrada en teoría del color y claroscuro aplicada a ilustraciones digitales.
Turno mañana: miércoles y viernes de 9 a 11.
Turno tarde: martes y viernes de 16 a 18.
Motion Graphics
Taller orientado a la animación de gráficos para logos, tarjetas digitales y contenidos para redes sociales.
Turno mañana: miércoles de 11 a 13.
Turno tarde: miércoles de 16 a 18.
Comunicación, redes y creación de contenidos
Estos talleres están pensados para potenciar la comunicación digital, la identidad visual y la presencia en redes sociales.
Diseñá tu contenido: Canva + herramientas digitales
Curso para crear contenido visual atractivo y profesional para redes sociales utilizando Canva. Se aprenderá a diseñar posteos, historias y reels, mantener coherencia estética y optimizar la comunicación visual.
Turno mañana: miércoles y viernes de 9 a 11.
Turno tarde: miércoles y viernes de 16 a 18.
Creación de Contenido
Propuesta práctica para aprender a planificar ideas, grabar, editar y comunicar de forma efectiva en redes y plataformas digitales, desarrollando una identidad visual propia y contenidos que conecten con la audiencia.
Turno mañana: lunes y jueves de 9 a 11.
Turno tarde: lunes y viernes de 16 a 18.
Marca personal y estrategias de comunicación
Estos talleres están orientados a fortalecer la identidad personal y la comunicación estratégica en entornos digitales.
Potenciá tu marca personal en redes
Enfocado en definir y desarrollar la marca personal, optimizar perfiles, planificar publicaciones y comunicar de forma coherente con objetivos personales o profesionales.
Turno mañana: martes y viernes de 11 a 13.
Turno tarde: martes y viernes de 14 a 16.
Comunicá con impacto en redes
Capacitación centrada en storytelling, copywriting y uso de herramientas de inteligencia artificial para crear textos que conecten con la audiencia, generen interacción y refuercen la identidad digital.
Turno mañana: miércoles de 11 a 13.
Turno tarde: miércoles de 14 a 16.
Inscripción y consultas
Ante dudas o consultas, comunicarse al 2612051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, o enviar un correo electrónico a [email protected].
Con esta iniciativa, la Municipalidad continúa impulsando espacios de formación accesibles que promueven el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de habilidades clave para el presente y el futuro laboral.