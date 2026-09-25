Cultura popular: la escuela de Lavalle que generó una utopía perdurable

Miguel Ángel "Patán" Purpora es un documentalista con un trabajo muy valioso en el ámbito de la cultura popular . Hoy exhibirá un film sobre un ejemplo social perdurable: la construcción comunitaria de la la Escuela N° 1-737 “ Máximo Arias ”, en El Puerto, pleno secano de Lavalle .

Y es que se cumplen 20 años del estaqueo y construcción de esa institución educativa, tan necesaria para esa lejana zona del mundo de las decisiones mendocinas. La escuela tiene el nombre de un grande de la cultura mendocina: el recordado fotógrafo Máximo Arias .

El documental testimonial “Guentota, una escuela para El Puerto” cuenta aquel hermoso proceso de erigimiento del edificio. Hoy, a las 19 h, será exhibida en la sede central del SUTE, Coronel Plaza 556, Ciudad de Mendoza. Además de la proyección, habrá un debate con la presencia de su director, “Patan” Purpora .

Dicho documental, "describe en primera persona, desde sus protagonistas,la experiencia colectiva de una comunidad del secano lavallino, que de la nada, se propuso, construyó y logró, con sus propios recursos, la apertura de una escuela cercana, territorial y pública para sus hijos, que en ese tiempo, concurían a escuelas albergues a más de 30 km de sus hogares", explica el director.

Ahora, es tiempo de recordar y de celebrar aquel logro comunitario, en el que hubo una respuesta colectiva a una primera frase: “¿Cómo podríamos hacer para tener nuestra propia escuela aquí, cerca de nuestros hogares?”.

"Patán" Púrpora, gran referente de la cultura

Participarán en la proyección "algunos de los protagonistas de este sueño que se hizo realidad, que promueve la discusión, en estos días de tantos avances y de tanta injerencia tecnológica en la educación, sobre la importancia y vigencia hoy de la escuela territorial y pública cercana a las familias de la comunidad, como herramienta no solo de desarrollo personal de los estudiantes, sino y sobre todo, de desarrollo colectivo y comunitario transformador de la misma.

Niños del secano en su escuela "Máximo Arias", un sueño real. Foto Miguel Angel Purpora

Dicha iniciativa comunitaria impulsó la posterior creación de dos escuelas primarias más en la zona "y también se concretó el primer Centro Educativo del secano mendocino para Jóvenes y Adultos. pensado para lograr la alfabetización de las familias para el clave acompañamiento de sus hijos en sus tareas escolares cotidianas”, evalúa Patán Púrpora, una incansable referente de las causas de la cultura popular.

Para él y para la gente de El Puerto será este un buen momento para reencontrarse y traer esta utopía comunitaria y educativa que se hizo realidad.