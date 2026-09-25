Habilitaron el tránsito en el Corredor del Oeste luego de instalar una tubería eléctrica

El corte en sentido sur-norte estaba previsto hasta el domingo, pero los trabajos terminaron antes y el tránsito volvió a la normalidad.

La obra permitió instalar una tubería bajo el Corredor del Oeste y mejorar la infraestructura eléctrica de la zona de Chacras.

El tránsito volvió a la normalidad este viernes en el Corredor del Oeste, a la altura del puente de La Tijera, en el empalme con la Ruta Provincial N°82. La circulación en sentido sur-norte había sido interrumpida el miércoles por una obra de EDEMSA que, en principio, iba a demandar cinco días.

Sin embargo, los trabajos avanzaron más rápido de lo previsto y quedaron resueltos en apenas dos jornadas. De esta manera, desde las 10.00 de este viernes se habilitó nuevamente el tramo que conecta la RP 82 con el Corredor del Oeste hacia el norte.

La intervención estuvo vinculada con la instalación de una tubería eléctrica que debía pasar por debajo de la autovía. Para completar la tarea también fue necesario reemplazar un sector del asfalto sobre el antiguo pavimento del Corredor, lo que había obligado a disponer el corte total de esa mano.

Una obra vinculada a la nueva estación transformadora La obra de EDEMSA obligó a interrumpir la circulación en La Tijera, pero los trabajos finalizaron antes de lo previsto. Prensa Gobierno de Mendoza Los trabajos forman parte de la infraestructura necesaria para la construcción de la nueva Estación Transformadora Chacras, que desarrolla EDEMSA al oeste del Corredor del Oeste. La instalación permitirá mejorar el servicio de energía eléctrica en esa zona.

Para colocar la tubería por debajo de la autovía fue necesario intervenir directamente sobre la calzada. Por ese motivo, la Dirección Provincial de Vialidad supervisó las tareas y se dispuso un operativo de tránsito para evitar la circulación de vehículos por el sector intervenido.