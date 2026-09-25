Habilitaron el tránsito en el Corredor del Oeste luego de instalar una tubería eléctrica
El corte en sentido sur-norte estaba previsto hasta el domingo, pero los trabajos terminaron antes y el tránsito volvió a la normalidad.
El tránsito volvió a la normalidad este viernes en el Corredor del Oeste, a la altura del puente de La Tijera, en el empalme con la Ruta Provincial N°82. La circulación en sentido sur-norte había sido interrumpida el miércoles por una obra de EDEMSA que, en principio, iba a demandar cinco días.
Sin embargo, los trabajos avanzaron más rápido de lo previsto y quedaron resueltos en apenas dos jornadas. De esta manera, desde las 10.00 de este viernes se habilitó nuevamente el tramo que conecta la RP 82 con el Corredor del Oeste hacia el norte.
La intervención estuvo vinculada con la instalación de una tubería eléctrica que debía pasar por debajo de la autovía. Para completar la tarea también fue necesario reemplazar un sector del asfalto sobre el antiguo pavimento del Corredor, lo que había obligado a disponer el corte total de esa mano.
Una obra vinculada a la nueva estación transformadora
Los trabajos forman parte de la infraestructura necesaria para la construcción de la nueva Estación Transformadora Chacras, que desarrolla EDEMSA al oeste del Corredor del Oeste. La instalación permitirá mejorar el servicio de energía eléctrica en esa zona.
Para colocar la tubería por debajo de la autovía fue necesario intervenir directamente sobre la calzada. Por ese motivo, la Dirección Provincial de Vialidad supervisó las tareas y se dispuso un operativo de tránsito para evitar la circulación de vehículos por el sector intervenido.
El corte había comenzado el miércoles 23 de septiembre a las 10 y estaba previsto inicialmente hasta el domingo 27 inclusive. La restricción alcanzaba únicamente a quienes circulaban de sur a norte entre el puente de La Tijera y la rotonda de Juan José Paso.
Se levantaron los desvíos
Con la finalización de la obra, se retiró la cartelería preventiva y la señalización que había sido colocada para ordenar el tránsito durante los trabajos. Los conductores que llegan desde la RP 82 y continúan hacia el norte ya pueden volver a utilizar directamente el Corredor del Oeste.
Durante el corte, quienes viajaban hacia el norte debían evitar el puente de La Tijera y utilizar un recorrido alternativo por Chacras de Coria, La Puntilla, San Martín Sur y Juan José Paso para volver a incorporarse al corredor. En cambio, la circulación en sentido norte-sur se había mantenido habilitada durante toda la intervención.
Así, el Corredor del Oeste recuperó su circulación habitual antes del plazo anunciado. La intervención permitió completar la conexión subterránea necesaria para la nueva infraestructura eléctrica sin mantener durante el fin de semana el desvío que había sido previsto inicialmente.