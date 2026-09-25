Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que regresar a Ezeiza por una falla en un motor

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde Ezeiza con destino a Madrid debió regresar al aeropuerto de origen luego de detectarse una falla en uno de sus motores, según informaron fuentes de la compañía.

Se trata del vuelo AR1132, que partió a las 23.52 y permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar nuevamente en Ezeiza a las 00.30. La aeronave regresó por sus propios medios y, según informó la compañía, no fue necesario activar ningún código de emergencia.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que el regreso se produjo luego de advertirse “una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”.

El episodio generó preocupación entre vecinos de distintas localidades del sur del conurbano bonaerense. Personas de Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco aseguraron haber escuchado fuertes explosiones o estruendos mientras el avión sobrevolaba la zona.

También hubo reportes de vibraciones en viviendas. Algunos vecinos describieron sonidos similares a detonaciones y aseguraron que llegaron a temblar los vidrios.

Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que el episodio estuvo relacionado con un fenómeno conocido como “compressor stall”, una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor que puede generar ruidos muy fuertes y similares a explosiones.

La explicación oficial apunta a una alteración en la entrada y salida del aire del motor y no a un incendio.

El vuelo fue reprogramado y aterrizó en Ezeiza

Luego del aterrizaje, Aerolíneas Argentinas reprogramó el servicio hacia Madrid y utilizó otra aeronave para completar el viaje.

El nuevo avión fue un Airbus A330-243, que despegó nuevamente desde Ezeiza alrededor de las 4.30. El vuelo tiene previsto arribar a Madrid durante la jornada, según el cronograma informado por la compañía.

La aeronave que protagonizó el primer tramo quedó en tierra mientras se realizan las revisiones correspondientes para determinar el origen de la falla registrada durante el despegue.