Cuenta DNI: cómo ahorrar más de 200 mil este verano

Con los beneficios de temporada de Cuenta DNI, una familia puede reducir de forma notable sus gastos en gastronomía, heladerías y comercios turísticos.

Cuenta DNI ofrece descuentos diarios en restaurantes, heladerías y comercios adheridos durante el verano.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios especiales de verano para los usuarios de Cuenta DNI, que permiten acceder a un 25% de descuento todos los días en comercios adheridos, con un tope semanal de $10.000 por marca. Bien utilizados, estos beneficios pueden traducirse en un ahorro superior a los $200.000 durante una quincena de vacaciones.

El esquema de Cuenta DNI resulta especialmente conveniente para grupos familiares. En el caso de una familia tipo, integrada por dos adultos y dos hijos, uno de ellos mayor de 13 años y con la aplicación instalada, los descuentos pueden aprovecharse en restaurantes, confiterías, heladerías y locales Full YPF a lo largo de la Costa Atlántica.

Un ejemplo concreto es el de una salida gastronómica. Un almuerzo o cena por $90.000 en restaurantes tradicionales como Manolo o Chichilo puede reducirse a $70.000 si ambos adultos pagan mitad y mitad desde sus respectivas aplicaciones de Cuenta DNI. Si esta salida se repite dos veces en la quincena, el ahorro acumulado alcanza los $40.000.

Los consumos más pequeños también suman. En una heladería premium, cuatro helados a $8.000 cada uno totalizan $32.000. Con Cuenta DNI, el 25% de descuento equivale prácticamente a un helado gratis. Repitiendo esta compra varias veces por semana y distribuyendo los pagos entre los integrantes de la familia, el ahorro puede llegar a los $24.000 en pocos días.

Con una buena planificación, Cuenta DNI permite sumar ahorros importantes en vacaciones familiares.

Los productos regionales tampoco quedan afuera. Una caja de alfajores Playa Bristol y Playa Grande de Havanna, exclusiva de la Costa Atlántica, cuesta alrededor de $28.000. Gracias a Cuenta DNI, el precio baja a $21.000, lo que implica un ahorro cercano a los $1.000 por alfajor. Algo similar ocurre con las cajas de alfajores Guolis, que con el descuento quedan por debajo de los $25.000.

Para las tardes de playa, los beneficios de Cuenta DNI también se aplican en locales clásicos como SAO, La Fonte de Oro, El Topo o el parador Atalaya. En este tipo de compras, el ahorro puede ir desde los $5.000 en adelante, según el producto elegido.

En los locales Full YPF, el descuento de Cuenta DNI es exclusivo de los fines de semana y ofrece un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana. Si la familia compra snacks y bebidas por $40.000 cada fin de semana, en una quincena el ahorro puede superar los $20.000 por integrante.

De esta manera, combinando distintos consumos y alcanzando el tope semanal en solo cinco de las marcas adheridas, una familia puede llegar a ahorrar alrededor de $150.000 por semana. En una quincena completa, el ahorro total con Cuenta DNI puede superar ampliamente los $250.000, siempre según los hábitos y la capacidad de consumo de cada hogar.

