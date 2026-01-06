Enero: cuál es la billetera virtual que te regala hasta $25.000

Con una promoción enfocada en alimentos básicos, una billetera virtual permite ahorrar hasta $25.000 durante enero si se aprovechan todos los reintegros semanales.

Con el inicio del año, una billetera virtual vuelve a captar la atención por una promoción pensada para el consumo diario. El beneficio apunta a compras en carnicerías, pescaderías y granjas, con un esquema simple: descuento directo y devolución semanal. La clave está en aprovechar cada viernes del mes para sumar reintegros y alcanzar el tope mensual.

En concreto, la promoción se aplica a través de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que durante enero activa un reintegro del 20% en comercios de cercanía adheridos. El descuento se acredita en la cuenta del usuario y tiene un tope de $5.000 por semana.

Cómo funciona el beneficio de la billetera virtual El mecanismo es sencillo y se repite cada semana. Todos los viernes, al pagar con la billetera virtual en locales adheridos, se devuelve el 20% del total de la compra. Como enero tiene cinco viernes, quienes utilicen el beneficio en cada uno de esos días pueden acumular hasta $25.000 a lo largo del mes.

El programa incluye carnicerías, pescaderías, pollerías y granjas registradas dentro de la red de comercios de cercanía. Quedan excluidos los pagos realizados fuera de la aplicación y los locales que no estén adheridos al sistema.

carne vacuna carniceria cortes (5).JPG Cinco viernes convierten a enero en un mes clave para aprovechar la billetera virtual. ALF PONCE MERCADO / MDZ Para acceder al descuento, los usuarios deben contar con una cuenta en Banco Provincia y operar exclusivamente con la billetera virtual. El tope de reintegro es semanal y se aplica por persona, sin importar la cantidad de compras realizadas durante esos días.