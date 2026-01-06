Enero: cuál es la billetera virtual que te regala hasta $25.000
Con una promoción enfocada en alimentos básicos, una billetera virtual permite ahorrar hasta $25.000 durante enero si se aprovechan todos los reintegros semanales.
Con el inicio del año, una billetera virtual vuelve a captar la atención por una promoción pensada para el consumo diario. El beneficio apunta a compras en carnicerías, pescaderías y granjas, con un esquema simple: descuento directo y devolución semanal. La clave está en aprovechar cada viernes del mes para sumar reintegros y alcanzar el tope mensual.
En concreto, la promoción se aplica a través de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que durante enero activa un reintegro del 20% en comercios de cercanía adheridos. El descuento se acredita en la cuenta del usuario y tiene un tope de $5.000 por semana.
Te Podría Interesar
Cómo funciona el beneficio de la billetera virtual
El mecanismo es sencillo y se repite cada semana. Todos los viernes, al pagar con la billetera virtual en locales adheridos, se devuelve el 20% del total de la compra. Como enero tiene cinco viernes, quienes utilicen el beneficio en cada uno de esos días pueden acumular hasta $25.000 a lo largo del mes.
El programa incluye carnicerías, pescaderías, pollerías y granjas registradas dentro de la red de comercios de cercanía. Quedan excluidos los pagos realizados fuera de la aplicación y los locales que no estén adheridos al sistema.
Para acceder al descuento, los usuarios deben contar con una cuenta en Banco Provincia y operar exclusivamente con la billetera virtual. El tope de reintegro es semanal y se aplica por persona, sin importar la cantidad de compras realizadas durante esos días.
La promoción tiene alcance en toda la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los comercios participantes pueden identificarse tanto por cartelería en los locales como a través de los canales oficiales del banco.
El diferencial de enero está en el calendario. Al haber cinco viernes, el tope semanal de $5.000 permite llegar al máximo mensual. En meses con menos viernes, el ahorro total posible se reduce, por lo que el uso constante de la billetera virtual es clave para alcanzar el beneficio completo.