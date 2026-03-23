Cuánto cobran los jubilados de Anses en abril 2026

Las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,9% en abril, en base al Índice de Precios al Consumidor de febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,9% en abril a prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El porcentaje responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero comunicado por el Indec y se aplicará a todos los haberes previsionales del cuarto mes del año.

Con este nuevo ajuste, los jubilados que reciben la mínima llegarán a $380.319,31. A este monto se suma el bono refuerzo de $70.000 destinado a los sectores más vulnerables, alcanzando un total de $450.319,31.

La jubilación máxima, en tanto, ascenderá a aproximadamente $2.559.188,81, consolidando la actualización de todos los niveles del sistema previsional. El aumento también impacta en otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $374.255,44 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán $336.223,52.

Cuánto cobraron los jubilados en marzo En marzo las prestaciones tuvieron un aumento del 2,88%. El haber mínimo quedó en $439.600,88, compuesto por $369.600,88 de haber con aumento más el bono de $70.000. La PUAM se ubicó en $365.680,70 ($295.680,70 más bono) y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en $328.720,62 ($258.720,62 más bono).

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Ya se puede conocer el calendario de pagos aproximado para abril. Foto: Archivo Quiénes cobran el bono refuerzo El bono refuerzo, que se mantiene hace más de un año, no forma parte de los aumentos mensuales por movilidad sino que está destinado a compensar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Lo reciben quienes cobran la jubilación mínima de forma completa. Quienes cobran un monto levemente superior reciben un bono proporcional para alcanzar el piso de $450.319,31. Los jubilados que superan ese monto no acceden al beneficio.