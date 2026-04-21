"Cuando vuelva de Roma, la seguimos": la historia detrás de la última entrevista a Bergoglio

"Era como un abuelo para mí", dijo, emocionado hasta las lágrimas, Hayder Flores al recordar a Jorge Bergoglio y la entrevista villa 21 24 IV . En el año 2013, Bergoglio, quien también era cardenal, voló a Roma para participar del Cónclave luego de la renuncia del papa Benedicto XVI, sin ninguna sospecha de que asumiría como el jefe supremo de la Iglesia Católica bajo el nombre de Francisco .

"Digo que era un abuelo por la cercanía, por los abrazos, por ese sentimiento de que siempre todo estaba bien. La gente grande puede tener un montón de cosas atrás, pero cuando está con vos, es como que está todo bien, todo está tranquilo", desarrolló Hayder.

Actualmente, Flores tiene 35 años, pero durante su juventud, cuando vivía en la villa 21-24 , ubicada en Barracas , pudo tener una cercana relación con el entonces arzobispo. De hecho, allí Bergoglio dio su última y más humana entrevista , en la radio "La 96.1" , un proyecto craneado, en parte, por el propio Hayder, y que es símbolo del esfuerzo e identidad del barrio.

Esta historia comienza aproximadamente en el 2006, muchos años antes de que efectivamente se realizara dicha entrevista . En ese entonces y con 15 años, Hayder empezó a tomar conciencia de lo estigmatizado que estaba su barrio. Los medios de comunicación definían a la intersección de Avenida Yriarte y Luna como "la calle más peligrosa de la Ciudad de Buenos Aires" y el joven no entendía por qué: la circulaba habitualmente, incluso de noche, y jamás le había pasado algo.

"¿Cómo van a decir eso, si no es verdad?", le preguntó una vez, indignado, a su mamá. "No podemos hacer nada, somos pobres", le contestó ella. A pesar de esa respuesta, a Hayder le quedaron ganas de movilizarse y hacer algo por su barrio.

jorge bergoglio entrevista villa 21 24 I Hayder realizando la operación técnica en la última entrevista que le hicieron a Jorge Bergoglio. Gentileza Hayder Flores

Pasaron algunos años hasta que un día lo decidió: "Ya fue, armo una radio", pensó. No fue una idea repentina ni muchísimo menos, porque hacía rato que tenía esa pasión. La radio siempre le pareció mágica, especialmente desde el punto de vista técnico. Tanto, que a los 7 años desarmó el equipo de su abuelo para ver de dónde salían las voces que escuchaba.

Al principio no tenía un lugar dónde hacerla funcionar, así que optó por armarla el mismo en su propia habitación. Sin embargo, un día recibió una llamada del párroco José María Di Paola, popularmente conocido como el padre Pepe, quien estaba a cargo en ese entonces de la parroquia del barrio, llamada Virgen de los Milagros de Caacupé. Se había enterado del proyecto de Hayder, y le contó que él estaba necesitando una radio para que las novedades y actividades del barrio se comunicaran más rápido.

El joven aceptó, pero había un problema: el financiamiento. "Mirá, ahora se va a hacer la colecta Más por Menos, y yo ya le conté a Bergoglio que queríamos hacer la radio", le explicó el padre Pepe. "Vamos a ver si podemos hacer algo con eso, pero primero tenemos que tener una reunión con él", agregó.

Al formar parte de la parroquia, Hayder ya conocía al "viejo" (así le decía él, cariñosamente) de cruzárselo por Caacupé o recorriendo el barrio. Jorge Bergoglio solía ir especialmente los 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Virgen. Es una fecha muy importante en la villa, que tiene una gran presencia de comunidad paraguaya. Ese día, se realiza una procesión y la gente camina todas las calles del barrio, desde las siesta de la mañana hasta las ocho de la noche.

Finalmente, cuando llegó el día de la reunión en la Catedral Metropolitana, Hayder había llevado todo un speech de cómo ayudaría la radio al barrio y qué idea concreta tenían con el proyecto. No obstante, Bergoglio tenía otros planes. "Contame de tu vida", cuando se sentaron a conversar. Charlaron durante media hora, sin jamás hablar de la radio. Dos semanas después, Di Paola le contó a Flores que Bergoglio había aceptado destinar una parte de la colecta al proyecto.

La construcción de una radio por y para el barrio

La construcción de la radio llevó, entre una cosa y la otra, dos años. Primero compraron la casa que estaba enfrente a la parroquia para luego comenzar a construir el estudio ahí. Hayder, que nunca había pisado una radio en su vida, se guió de fotos en internet para darle las indicaciones a Mario, el arquitecto de la parroquia.

jorge bergoglio entrevista villa 21 24 II Se guiaron de fotos en internet para construir la radio. Gentileza Hayder Flores

"Hemos ido a a revocar, a hacer las instalaciones del baño, a pintar, a poner los fenólicos, todo. Hemos dormido muchas noches en la radio. Incluso tuvimos que comprar una torre de telecomunicaciones, esas que miden 60 metros", recordó Hayder.

Asimismo, en medio de todo este proceso, el barrio recibió la ayuda del Departamento de Compromiso Social, que pertenece a la Universidad Católica Argentina y que fue fundado por indicación del mismo Bergoglio. Gracias a sus espacios de formación, Hayder aprendió a utilizar una consola y supo que quería dedicarse a la Operación Técnica.

La radio, a la que bautizaron como "La 96.1", era tremendamente comunitaria. Los centros de salud, los comedores y algunos abogados tenían sus propios programas para contestar preguntas frecuentes e informar novedades del barrio. Lo mismo ocurría con la parroquia: el padre Juan Asiasmendi, uno de los sacerdotes, tenía "Mateando con nuestro pueblo". Los jóvenes, por su parte, conducían "Delivery Musical", un programa diario en donde pasaban los temas de música que pedían los oyentes y contaban las últimas noticias de una forma más descontracturada.

"Siempre digo que a la gente del barrio no le interesa mucho lo que pasa afuera. Una villa es como un pueblo dentro de una ciudad grande, digamos. Todo pasa ahí dentro, todos se conocen, tiene reglas propias, tienen referentes propios. Y lo que pasa afuera les afecta muy poco", explicó Hayder.

La última (y la más humana) entrevista a Bergoglio

Finalmente, en octubre de 2012, el padre Juan logró pactar una entrevista con Bergoglio luego de haberlo visitado en la curia. La realizaron el 1 de noviembre, en el ya mencionado programa que tenía el sacerdote.

jorge bergoglio entrevista 21 24 III Jorge Bergoglio junto al padre Juan Asiasmendi. Caacupé Barracas

"Termine el colegio industrial, trabajé de químico y después entré al seminario. Pero ese 21 de septiembre sentí como una gran misericordia de Jesús. Sentí que tenía que ser cura. Punto. Me llamó. En ese momento tenía 17 años, espere 3 años más, que terminé, trabajé y después entré al seminario", contó, entre otras cosas, Bergoglio ese día. Se pueden escuchar los recortes de la entrevista en este siguiente link.

Unos meses después, en febrero de 2013, llegó la noticia de la renuncia del papa Benedicto XIV. El arzobispo, que había sido ordenado cardenal en 2001, debía viajar a Roma para elegir al nuevo líder supremo de la Iglesia Católica. Tanto Hayder como el padre Juan estaban muy interesados en cómo funcionaba el Cónclave por adentro, y tenían una pequeña esperanza de que Bergoglio pudiese contarles algo en la próxima nota radial que le hicieran.

"Padre, a la vuelta tenemos que hacer la segunda entrevista", lo despidió Flores, en su última visita al barrio antes de volar a la capital italiana. "Sí, sí. Cuando vuelva de Roma la seguímos", le contestó. Esa fue la última vez que hablaron. Jorge Bergoglio nunca volvió a pisar suelo argentino.

jorge bergoglio entrevista villa 21 24 IV Jorge Bergoglio junto al padre Juan Asiasmendi. Caacupé Barracas

El Papa del Fin del Mundo

"¿Quién es este papa del Fin del Mundo?", se preguntaron los medios internacionales cuando Francisco saludó a la plaza desde la Basílica de San Pedro. De alguna forma, consiguieron el número de La 96.1, aquella sencilla radio que nació con su apoyo en el medio de una villa porteña. Atendió Hayder, que aún lloraba de la emoción mientras lo atosigaban con preguntas.

La última vez que lo vio al "viejo" fue de lejos, en la Jornada Mundial de la Juventud que se hizo ese mismo año en Río de Janeiro. El viaje era caro y, al principio, muchas parroquias populares no iban a poder ir. No obstante, distintos grupos de jóvenes empezaron a hacer rifas y juntar plata: "¿Cómo no van a ir los barrios de Buenos Aires, si donde más abocado estuvo Bergoglio fue ahí?", se preguntaban varios.

Con el paso de los años, Flores se mudó a Parque Patricios y trabajó como operador técnico en Radio Mitre y FM La 100. Al igual que él, de la radio de Caacupé salieron otros chicos que estudiaron en UBA e Iser y que actualmente son comunicadores y locutores.

"Me parece que es importante darles herramientas a los jóvenes para que desarrollen sus ideas, para que sigan sus sueños. Bergoglio confió en mí, tuve ese apoyo ahora divino. Él vio algo en esa charla que tuvimos, no sé qué, pero para mí le salió bien", cerró, divertido, Hayder.