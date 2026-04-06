Cuáles son las líneas de colectivos del AMBA que redujeron su frecuencia en abril

Cuatro empresas de colectivos del AMBA redujeron la frecuencia de los servicios desde el miércoles 1° de abril. Cuáles son las líneas afectadas.

Las empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a aplicar la reducción de la frecuencia de los servicios desde el miércoles 1° de abril. La decisión fue atribuida al aumento del precio del gasoil y a la falta de reconocimiento de ese incremento de costos por parte de las autoridades.

La medida fue comunicada por cuatro cámaras empresariales del transporte, que difundieron un texto conjunto para advertir sobre la imposibilidad de sostener los niveles actuales de prestación con los ingresos disponibles. Según señalaron, la suba del combustible y la ausencia de una respuesta oficial a reclamos previos colocaron a las compañías en una situación que, según su planteo, impide mantener el esquema vigente.

En ese documento, las entidades indicaron que presentaron reclamos ante las autoridades para solicitar el reconocimiento del aumento de los costos operativos. También afirmaron que no obtuvieron respuesta. A partir de ese escenario, resolvieron aplicar un recorte en la frecuencia de los servicios como forma de ajuste para sostener la continuidad de las operaciones.

La UTA ratificó el paro de colectivos de este martes. Foto: Noticias Argentinas Una de las líneas afectadas por la reducción de la frecuencia de los colectivos en el AMBA. NA Las cámaras reiteraron, además, un pedido a las autoridades para que adopten medidas que permitan preservar los niveles normales del servicio. En ese punto, reclamaron el reconocimiento del incremento de los costos operativos y la implementación de un mecanismo de compensación que permita sostener el funcionamiento del sistema.

Las entidades que firmaron la comunicación fueron la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.