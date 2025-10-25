Cuáles son las cosas que más se olvidan los argentinos cuando se van de viaje

Adaptadores y cargadores de celular, remedios, desodorantes e incluso ropa interior son algunos de los objetos que más suelen olvidarse los argentinos a la hora de emprender un viaje. Algunos hacen listas, otros preparan todo meticulosamente e incluso están los que deciden que llevar 15 minutos antes de salir para la terminal, el aeropuerto o agarrar el auto, sin embargo, todos siempre se olvidan algo.

Para conocer un poco más sobre esos olvidos, Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos, alquiler de autos y atracciones, los identificó en su estudio sobre el perfil del viajero argentino.

Adaptadores de electricidad (29%): es el exacto momento en que los dispositivos electrónicos ( celulares y tablets por ejemplo) se transforman en hermosos pisapapeles.

Las mujeres son quienes más se los olvidan 33%, los hombres 25%, en franja etaria los más 65 con 49%. En la provincia de Buenos Aires 37% están los viajeros más olvidadizos de adaptadores.

Las mujeres son las que más se los olvidan 24% y los hombres 17%. Los de 55 a 64 lideran el ranking de los pijamas con 25%. También los viajeros de la provincia de Buenos Aires son los que más se olvidan de los pijamas.

Medicamentos (19%): ¿cómo pedir un analgésico en Japón, lo hacemos en inglés, con inteligencia artificial? Aquí los hombres (20%) son un poco más olvidadizos que las mujeres (18%). En edad los de 25 a 34. Y los del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) son quienes más problemas tienen a la hora de poner los remedios en la valija.

Cepillo de dientes (17%): sin lugar a dudas un clásico del olvido. Los hombres (18%) lideran los olvidos del cepillo por sobre las mujeres (16%). Los más jóvenes, 18 a 24 años, lideran en franja etaria y los del Noroeste con 33% (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) marcan tendencia, a nivel país, para el horror de los dentistas.

Cepillo o peine (16,5%): ¿había que peinarse en las vacaciones? Los hombres (19%) se lo olvidan más que las mujeres (14%). Los más jóvenes 18 a 24 años pareciera que le escapan tanto al cepillo de dientes como al peine y el cepillo porque también son los que más se los dejan en el baño y no lo suman a la valija. A nivel región lideran los patagónicos (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén).

Ojotas (13%): Clásico del verano, en la playa, río o pileta las ojotas que curiosamente se las olvidan por igual hombres y mujeres (13%). Los +65 son quienes más se las olvidan en cuanto a las edades. Los que lideran su olvido, cordobeses, santafesinos y entrerrianos.

Cargador (14%). ¿Qué fue lo primero que hizo en sus vacaciones? Buscar una tienda de productos electrónicos para comprar un cargador para el celular.

En este producto lideran los hombres, la franja etaria de 55 a 64 y los cuyanos (Mendoza, San Juan y San Luis).

¡Qué olor! Es que el 10% de los argentinos suele olvidarse el desodorante cuando viaja.

Los hombres son los que más se lo olvidan, los más jóvenes de 18 a 24 hacen lo suyo y los viajeros del Noreste quienes más se olvidan de sumarlo al equipaje.

Ropa Interior (8%): empezá a lavar o buscate un lavadero.

Los hombres, ampliamente, lideran este olvido al igual que los de 25 a 34 años. A nivel regional son los cuyanos (12,5%) quienes comienzan a lavar antes de lo pensado.