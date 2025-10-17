En el segmento del turismo de lujo, el viajero argentino adquiere cada vez más protagonismo

El turismo de lujo continúa en franco crecimiento. En este segmento, el viajero argentino adquiere cada vez más protagonismo, principalmente en países como México, República Dominicana y Costa Rica, de acuerdo con el reporte “Luxury Travel Market 2032” de Fortune Business Insights.

El mercado proyecta que el movimiento de 2.716.760 millones de dólares previsto para este año aumente a 4.827.680 millones de dólares en 2032. Así lo destacó Hyatt Inclusive Collection (HIC) en su reciente informe “Panorama del turismo de lujo en América Latina”.

“Estos países son mercados maduros, estandarizados e integrados internacionalmente en el segmento de lujo. La combinación entre la conectividad aérea y la inversión en hotelería de alta gama , que incluye experiencias gastronómicas de clase mundial, una oferta de playa sofisticada y atención personalizada enfocada en el bienestar integral, genera turistas que prolongan sus estancias. Además, elevan el gasto y, sobre todo, provoca que quieren regresar al destino”, explicó Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en HIC.

De igual forma, el análisis destaca a Brasil y Colombia como mercados emergentes en el sector, con gran potencial por su ubicación y por contar con ofertas culturalmente atractivas, un aspecto hoy muy valorado por viajeros de todo el mundo.

“El turista argentino que consume servicios de lujo se inclina principalmente por los destinos de playa del Caribe y Brasil, con una pernoctación promedio que va de una a dos semanas. Se caracteriza por valorar las propuestas que combinan la exclusividad con bienestar, comodidad, experiencias auténticas, seguridad y accesibilidad. En especial, aquellas orientadas a grupos familiares, ya que a diferencia de otros mercados donde suelen predominar los viajes en pareja o individuales, el pasajero de este país prefiere compartirlo en familia o en grupo”, remarcó Fungairino.

lujoybienestar2jpeg

Según destacó el informe, el potencial de los destinos no depende solo de su ubicación o atractivos culturales, sino de cómo responden a las expectativas de los viajeros. Por esta razón, además de identificar mercados en crecimiento, destaca que el verdadero motor del turismo de lujo está en la voz de los viajeros, quienes marcan las tendencias en el sector.

En la misma línea, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coinciden en que las preferencias de los viajeros, ya sea precio, sostenibilidad, seguridad y experiencias auténticas, definen la agenda y orientan la diversificación de la oferta, aspecto esencial para la gestión de los destinos.

Perfil del viajero de lujo

En este contexto, el informe de Hyatt Inclusive Collection (HIC) que analizó el perfil del viajero de lujo en los destinos latinoamericanos, el tipo de experiencias que busca y el nivel de madurez de cada mercado, llegó a la conclusión que el turismo de lujo en América Latina ya no se trata de fastuosidad por sí misma.

“Hoy, los viajeros de alta gama buscan algo más que comodidad material, quieren un valor emocional más profundo basado en el bienestar, la conexión cultural y la sostenibilidad. Prefieren destinos que combinan exclusividad y sofisticación sin perder la autenticidad ni la conexión humana”, agregó Antonio Fungairino.

Aunque el mapa del lujo muestra matices en cada país, hay tres constantes que se repiten: bienestar, autenticidad y servicio personalizado.

“El turismo de lujo en América Latina ya no se mide solo por infraestructura o inversión, sino por la capacidad de los destinos de responder a lo que los viajeros realmente buscan y esto es bienestar, sostenibilidad y autenticidad”, reiteró el informe de Hyatt Inclusive Collection. Y concluyó que “los destinos que logren integrar estos elementos de manera coherente estarán mejor posicionados para consolidar su crecimiento en los próximos años”.