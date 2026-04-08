Cuáles son las carreras online más elegidas, cuánto duran y qué salida laboral tienen

La educación a distancia continúa ganando terreno en Argentina, impulsada por la flexibilidad, la accesibilidad y su adaptación a nuevas dinámicas de estudio y trabajo. En este contexto, un informe reciente de la Universidad FASTA reveló cuáles son las carreras online más elegidas por los estudiantes en 2026 y qué salida laboral ofrecen.

Según el relevamiento, l as preferencias actuales reflejan una tendencia clara hacia formaciones con rápida aplicación en el mercado laboral , especialmente en áreas vinculadas a la tecnología, los negocios y la gestión.

Entre las opciones con mayor nivel de inscripción se destacan aquellas relacionadas con:

Estas disciplinas concentran el interés de los estudiantes por su versatilidad y la posibilidad de insertarse en distintos sectores productivos. Además, suelen ofrecer trayectos formativos más dinámicos y actualizados en función de las demandas del mercado.

Uno de los factores clave detrás de esta elección es la salida laboral. Las carreras vinculadas al mundo digital, como programación, análisis de datos o marketing online, presentan una alta demanda tanto en empresas tecnológicas como en organizaciones tradicionales que avanzan en su transformación digital.

Agosto trae novedades en las Becas Progresar Foto: Freepik Las carreras online están en auge. Freepik

Asimismo, áreas como administración o recursos humanos mantienen una inserción sostenida en el mercado laboral, ya que son necesarias en prácticamente todas las industrias.

El crecimiento de la educación online también responde a cambios en los hábitos de los estudiantes. La posibilidad de organizar los tiempos de estudio, compatibilizar el aprendizaje con el trabajo y acceder a contenidos desde cualquier lugar son factores determinantes.

Este modelo permite que más personas accedan a la educación superior sin necesidad de trasladarse o cumplir horarios rígidos, lo que amplía las oportunidades de formación en todo el país.

Una modalidad que crece

La modalidad virtual no solo crece en cantidad de inscriptos, sino también en legitimidad y reconocimiento. Cada vez más instituciones amplían su oferta académica online, incorporando nuevas carreras y herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia educativa.

En este escenario, las carreras digitales, de gestión y comunicación se consolidan como las principales protagonistas, alineadas con un mercado laboral que exige perfiles versátiles, habilidades tecnológicas y capacidad de adaptación.

La educación online, así, se posiciona como una alternativa clave para quienes buscan formación con salida laboral concreta y rápida inserción en un mundo profesional en constante cambio.