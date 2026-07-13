Gauchos vs. runners: qué dice el descargo de la agrupación que organizó la carrera en Río Negro

Un grupo de personas a caballo interrumpió una carrera de trail Doble Apolo en Paso Córdoba, General Roca, provincia de Río Negro , atacando a los “ runners ”. El episodio ocurrió el domingo durante los primeros kilómetros de la competencia, cuando los corredores fueron interceptados en medio del recorrido. La insólita situación quedó registrada en videos que luego circularon en redes sociales y provocaron la furia entre los usuarios.

Las imágenes muestran a jinetes que bloquean el paso de los corredores y mantienen una discusión con los participantes en pleno circuito. Tras la difusión del material, el hecho generó repudio entre runners y vecinos. También abrió un debate sobre el uso del lugar, ya que una de las versiones que circuló sostuvo que los corredores podrían haber ingresado en una propiedad privada.

Después de lo ocurrido, Multieventos del Valle, organización a cargo de la prueba, difundió un comunicado en el que repudió “los hechos de violencia de público conocimiento” registrados en el kilómetro 2 de la competencia. El texto fue firmado por el profesor Pablo González y el profesor Alejandro Pellegrini.

La organización indicó que, para realizar el evento, presentó los planos de los circuitos, que fueron aprobados por la Municipalidad. También afirmó que pagó los cánones correspondientes, pidió permiso a Vialidad Río Negro para los cortes de ruta intermitentes por el paso de corredores y solicitó autorización al dueño del campo lindero al campo municipal.

“Todos los permisos están a disposición de quienes lo deseen”, señaló Multieventos del Valle en el comunicado. Los organizadores remarcaron que llevan 18 años en el mismo lugar con esta competencia, aunque con variaciones en los circuitos.

El comunicado del grupo de trail running tras el ataque de los gauchos en Río Negro. Instagram @dobleapolo

La Doble Apolo tuvo 17 ediciones, ya que durante la pandemia no se realizó. Según la organización, la prueba se desarrolla en un lugar declarado área protegida municipal, destinado a actividades recreativas, deportivas y de turismo.

En el comunicado, los responsables de la carrera explicaron que, como parte del protocolo, un grupo de colaboradores recorrió el circuito 30 minutos antes de la largada. En esa revisión detectaron que faltaban marcas del recorrido, pero aseguraron que no había personas en el sector. También indicaron que estaban presentes los colaboradores que cumplen tareas de banderilleros y otros integrantes del equipo.

Quince minutos antes del inicio, una colaboradora volvió a reforzar la marcación del circuito. Según la organización, en ese momento tampoco había personas en el lugar. Por ese motivo, señalaron que los jinetes aparecieron después de la largada. “Nos sorprende la actitud de estas personas”, expresó la organización en el texto. También pidió que la Justicia y las autoridades tomen intervención para evitar nuevos hechos en ese espacio, que es utilizado por distintos grupos para actividades particulares.

Mirá el video del descargo de la organización de la carrera tras el ataque de los gauchos

Además del comunicado formal, uno de los organizadores realizó un descargo en redes sociales. Allí explicó que la carrera tiene 18 años en el mismo lugar y que se trata de su trabajo. También afirmó que siempre buscaron respetar la naturaleza, a los corredores y a los sponsors. “Lo que pasó hoy para mí fue violencia”, expresó en el mensaje difundido. Luego pidió disculpas a los corredores que fueron golpeados y sostuvo que el hecho no debe repetirse.

En el mismo descargo, el organizador afirmó que la competencia contaba con los permisos correspondientes. También señaló que intentaron evitar las zonas de conflicto y que, por la colocación de alambrados, debieron realizar un desvío, sin interferir con las actividades cotidianas de otras personas.

El mensaje cerró con un llamado a la convivencia entre quienes utilizan el lugar para distintas actividades. La organización sostuvo que el espacio debe poder ser compartido y reiteró que cuenta con documentación para respaldar la realización de la carrera.

El caso quedó instalado por los videos que mostraron el cruce entre los corredores y las personas a caballo. Mientras los organizadores insisten en que tenían autorizaciones para el evento, la discusión pública también quedó centrada en los límites del recorrido y el uso del área donde se desarrolló la competencia.

La organización espera ahora que las autoridades intervengan para determinar lo ocurrido y establecer medidas que eviten nuevos episodios en futuras actividades deportivas realizadas en Paso Córdoba.