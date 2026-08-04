Crecieron separados, eran hermanos y no lo sabían: la conmovedora historia de Viviana y Andrés
El Programa de Identidad Biológica permitió el encuentro en Mendoza entre dos personas que no sabían que eran hermanos.
Viviana creció como hija única en el seno de una familia que la adoptó. Ya de grande, la curiosidad por conocer sus orígenes la hizo aproximarse al equipo del Programa de Identidad Biológica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza. Su esperanza era hacer "match" con alguien. Los resultados superaron sus expectativas.
Corría el mes de septiembre cuando Viviana daría el paso que cambiaría su vida para siempre. Con la incertidumbre de saber qué es lo que sucedería, se acercó al equipo del programa. "Yo me interioricé del Programa de Identidad Biológica a través de la doctora Guadalupe y comencé mi búsqueda, esperando a un match entre alguien y yo", relató la mujer.
Luego de algunos meses, en junio de este año tomó intervención el Registro Provincial de Huellas Genéticas, que realizó un análisis que permitió establecer una coincidencia. Viviana tenía un hermano. "Luego de un mes y medio, acá estoy con mi hermano que recién lo conozco”, expresó. Para ella, que había crecido como hija única, se trataba de una situación tan fuerte como nueva: "No sé lo que es tener un hermano, nunca lo tuve. Ansiedad, mucha felicidad por saber que tengo a alguien que lleva mi sangre. Es una mezcla de emociones inmensa dentro de mí. No sé todavía explicar cómo me siento, pero sé que estoy muy feliz”, agregó.
Los estudios habían determinado que había coincidencia genética por línea paterna con Andrés, quien se mostró tan sorprendido como feliz. "Me comentan que tengo una hermana y en ese momento me vinieron muchas cosas a la cabeza. Por ese motivo, decidí conocerla. Estoy muy feliz, muy contento por tener una hermana y habrá tiempo para disfrutar y tirar para adelante", resaltó quien ahora tiene a Viviana como integrante de su familia.
Qué es el Programa de Identidad Biológica
Mendoza se destaca como pionera en la búsqueda de vínculos biológicos. Desde 2013, la Ley N°8.611 estableció la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), y en 2019 la LeyN°9.182 puso en marcha el Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica y Origen Socioafectivo. Estos instrumentos legales permiten no solo apoyar investigaciones criminales, sino también “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas”.
Según detalló Natalia Alonso, directora de Derechos Humanos, el encuentro entre Viviana y Andrés fue el quinto caso que se produce en 2026. "En este caso puntual, lo que cabe resaltar es que se realizó a través del Registro de Huellas Genéticas, con el que Mendoza también es pionera, ya que es el registro más grande que hay a nivel nacional, además del registro de Abuelas", agregó la funcionaria.
Desde el Gobierno explicaron que quienes quieran conocer su origen pueden realizarlo de manera personal. Cabe resaltar que el requisito es haber nacido en Mendoza, y no haberlo hecho durante el periodo de la dictadura militar, ya que esos casos se tramitan "en otro circuito". En caso de reunir los lineamientos, se realiza una entrevista confidencial para evaluar si la persona ingresa al programa.
Los interesados también pueden comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o a través del correo electrónico [email protected].