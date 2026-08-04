Crecieron separados, eran hermanos y no lo sabían: la conmovedora historia de Viviana y Andrés

Viviana creció como hija única en el seno de una familia que la adoptó. Ya de grande, la curiosidad por conocer sus orígenes la hizo aproximarse al equipo del Programa de Identidad Biológica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza. Su esperanza era hacer "match" con alguien. Los resultados superaron sus expectativas.

Corría el mes de septiembre cuando Viviana daría el paso que cambiaría su vida para siempre. Con la incertidumbre de saber qué es lo que sucedería, se acercó al equipo del programa. "Yo me interioricé del Programa de Identidad Biológica a través de la doctora Guadalupe y comencé mi búsqueda, esperando a un match entre alguien y yo", relató la mujer.

Luego de algunos meses, en junio de este año tomó intervención el Registro Provincial de Huellas Genéticas, que realizó un análisis que permitió establecer una coincidencia. Viviana tenía un hermano. "Luego de un mes y medio, acá estoy con mi hermano que recién lo conozco”, expresó. Para ella, que había crecido como hija única, se trataba de una situación tan fuerte como nueva: "No sé lo que es tener un hermano, nunca lo tuve. Ansiedad, mucha felicidad por saber que tengo a alguien que lleva mi sangre. Es una mezcla de emociones inmensa dentro de mí. No sé todavía explicar cómo me siento, pero sé que estoy muy feliz”, agregó.

Viviana y Andrés lograron conocerse luego de haber crecido separados. Gobierno de Mendoza Los estudios habían determinado que había coincidencia genética por línea paterna con Andrés, quien se mostró tan sorprendido como feliz. "Me comentan que tengo una hermana y en ese momento me vinieron muchas cosas a la cabeza. Por ese motivo, decidí conocerla. Estoy muy feliz, muy contento por tener una hermana y habrá tiempo para disfrutar y tirar para adelante", resaltó quien ahora tiene a Viviana como integrante de su familia.

Qué es el Programa de Identidad Biológica Mendoza se destaca como pionera en la búsqueda de vínculos biológicos. Desde 2013, la Ley N°8.611 estableció la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), y en 2019 la LeyN°9.182 puso en marcha el Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica y Origen Socioafectivo. Estos instrumentos legales permiten no solo apoyar investigaciones criminales, sino también “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas”.