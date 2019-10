Crece la preocupación por la presencia de ardillas en el Valle de Uco

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1307 de la Secretaría de Ambiente. La misma fue firmada el 10 de octubre y habilita la caza deportiva de especies exóticas invasoras como el ciervo colorado, el conejo silvestre, la liebre europea y el chancho jabalí. Si bien el jefe del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Adrián Gorrindo, aseguró que la única modificación es que ahora el ciervo se puede cazar libremente en toda la provincia y no solo en cotos de caza, reconoció que siguen de cerca la radicación de otra especie invasora: la ardilla de vientre rojo.

"Fueron ingresadas ilegalmente y estamos estudiando cómo ocurrió porque es considerada especie exótica invasora", reconoció el funcionario y subrayó que se está trabajando en tareas de monitoreo en conjunto con el Iadiza para saber a ciencia cierta hasta donde se extiende, los daños que causa y las herramientas para manejar la situación. "Aún no podemos dimensionar la afectación en el Valle de Uco y la producción de frutos secos, pero es grave", destacó Gorrindo en MDZ Radio.

Lo alarmante es que cada vez se puede ver más ardillas en una zona que se caracteriza por la producción de frutos secos como nueces y avellanas. "Hemos detectado entre 30 y 40 ejemplares, pero gracias a su poder de adaptación el número puede explotar y volverse incontrolable", aseguró el funcionario. En este sentido, subrayó que en una temporada cada ardilla hembra puede tener ocho crías y que al año de edad ya están en condiciones de reproducirse.

"Es difícil identificar al responsable, lo cual no quiere decir que no vamos a investigar", sostuvo Gorrindo y sostuvo que si se lo encuentra se le aplicará una multa económica. Lo cierto es que en restaurantes del Valle de Uco ya es común ver a esos animales moverse libremente.

"Nos estamos moviendo en el Valle de Uco junto a los municipios y la Asociación de Frutos Secos. Nos reunimos con productores y les dimos una capacitación sobre la especie mostrando el daño que puede ocasionar", adhirió el responsable de Recursos Naturales.

"Seguramente fueron traídos de Buenos Aires y vendidos como mascota. La gente los tiene en jaulas y comenten el grave error de liberarlos sin dimensionar el problema que generan. Hoy tenemos que preocuparnos por controlarlas", sumó Gorrindo y dijo que en la localidad bonaerense de Luján se detectó el primer grupo de ardillas exóticas. "Allí se trató de aplicar el sistema de captura y eutanasia, pero no hay una herramienta vigente que esté funcionando en el país", argumentó el funcionario.

Por eso, destacó el trabajo que se está realizando en Mendoza y pidió que los ciudadanos que avisten ardillas den aviso a la Secretaría de Ambiente a través de la web ambiente.mendoza.gov.ar o al 4252090.

Respecto a las críticas que genera la actividad cinegética (caza deportiva) el funcionario remarcó que en Mendoza no se trata de un negocio como en otras provincias, sino una forma de controlar a las especies invasoras. "Hay que entender que somos responsables de controlar el ecosistema del territorio provincial. No sacamos beneficios económicos como otras provincias que reglamentan la caza con un fin comercial. Nosotros la habilitamos todo el año para preservar la biodiversidad y la fauna autóctona. Si no hay control y regulación, el impacto en el ambiente es irreversible", explicó y dijo que después del cambio climático las especies exóticas invasoras son el segundo impacto ambiental negativo.

Por eso Mendoza habilita la actividad cinegética para especies exóticas invasoras perjudiciales y dañinas para el sistema provincial. Eso incluye el conejo silvestre, chancho jabalí, liebre europea y desde ahora el ciervo colorado. "Antes se podía cazar ciervos sólo en cotos de caza, pero ahora han aparecido en campos limítrofes ejemplares que vienen de otras provincias. Ante esa situación, se habilita a los propietarios a tomar medidas para evitar el impacto negativo en el ecosistema", concluyó Gorrindo.