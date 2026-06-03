A 11 años del primer Ni Una Menos: los femicidios que conmocionaron recientemente al país

El 3 de junio de 2015, miles de mujeres, a lo largo del país, se movilizaron para pedir justicia por todas las víctimas de femicidio . Las calles se vieron colmadas por amigas, hermanas, madres, profesoras, abuelas y otras miles de personas movilizadas por los casos de violencia de género, para repetir a viva voz: “Paren de matarnos”. El femicidio de Chiara Páez, de 14 años, en manos de su novio, Manuel Mansilla, de 16, fue el detonante que desencadenó las movilizaciones once años atrás. Hoy, 3 de junio de 2026, las mujeres volvemos a salir a las calles a exigir justicia, libertad, protección, prevención y la ejecución de políticas públicas.

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos , este miércoles 3 de junio (3J), se llevará a cabo una nueva movilización, en un contexto de conmoción generalizada por los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y Dulce Candia, de 17, en Misiones . En ese marco, desde el colectivo alertaron que “la violencia no para de crecer” en la sociedad, por lo que sigue siendo necesario visibilizar la violencia de género sistematizada y exigir políticas públicas efectivas.

Según el observatorio feminista, desde que inició el movimiento Ni Una Menos se registraron 3205 femicidios en Argentina.

Desde la primera movilización de Ni Una Menos, cada año, las calles argentinas se llenan de voces que exigen prevención, justicia y políticas públicas.

Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre 2015 y mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en el país, lo que representa un femicidio cada 31 horas. Por su parte, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven relevó, de enero a mayo de este año, 99 víctimas fatales de violencia de género: 83 femicidios directos, 8 vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 transfemificios y travesticidios.

Cada 31 horas, una mujer muere en manos de un hombre por violencia de género. Cada 31 horas, nos siguen matando.

Víctimas de femicidio Las cifras de los femicidios en lo que va del 2026. Ahora Que Sí Nos Ven

“Hoy nos encontramos con que muchos de los logros que habíamos conseguido están retrocediendo en términos de políticas públicas, pero también con lo que nosotras conceptualizamos como un antifeminismo de Estado; es decir, un Estado dedicado a perseguir y a promover el odio contra el colectivo de mujeres”, explicó Luci Cavallero, integrante de Ni Una Menos, a MDZ.

“Por eso decimos que el caso de Agostina no es un caso aislado, porque evidencia un fenómeno estructural. Matan cada 30 o 31 horas y, en este caso, se puede ver lo que nosotras conceptualizamos desde el colectivo Ni Una Menos como una desidia organizada desde el Estado: una justicia que busca tarde, una justicia que no busca y una cantidad de errores que terminan haciendo que la vida de las pibas sea descartable”, expresó la docente y militante feminista, advirtiendo que la justicia sigue llegando tarde, a pesar de que las vidas de las mujeres siguen corriendo peligro.

Los femicidios que conmocionaron al país en las últimas semanas

El caso de Agostina Vega, en Córdoba

El femicidio de Agostina Vega, de 14 años, conmueve al país. La adolescente fue vista por última vez por sus familiares el sábado 23 de mayo, en Córdoba Capital, y fue hallada muerta una semana después, el sábado 30, en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

agostina vega cordoba poster El femicidio de Agostina Vega conmociona al país. X

La autopsia confirmó que la menor murió por asfixia mecánica y fue víctima de abuso sexual. Por el hecho, el único sospechoso detenido es Claudio Barrelier, de 33 años, quien negó su responsabilidad en el crimen y se contradijo en su relato. En un primer momento, la fiscalía lo imputó por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada y, tras darse a conocer los resultados de la autopsia, lo imputó por homicidio agravado por violencia de género, es decir, femicidio.

El femicidio de Agostina puso bajo la lupa el accionar de la justicia provincial. Las críticas se centran en dos figuras clave del Ministerio Público Fiscal de Córdoba: los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Mientras Rodríguez lidera la investigación actual, Garzón es cuestionado por decisiones previas que permitieron que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, permaneciera en libertad, pese a contar con denuncias previas por violencia de género.

Como si fuera poco, recientemente, una mujer contó a los periodistas de Cadena 3 que también fue víctima del detenido hace un año. Según su relato, Barrelier la mantuvo secuestrada y amenazada con un arma en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el barrio cordobés de Cofico -domicilio del imputado-, donde abusó sexualmente de ella.

La mujer pudo escapar semidesnuda y maniatada, y no dudó en denunciar el hecho ante la justicia. Pero no fue escuchada. Al llegar las autoridades al lugar, Barrelier se había deshecho de las pruebas y negó reconocerla. Lo más indignante fue que, tras pasar tres semanas arrestado, Barrelier pagó una fianza de cinco millones de pesos y fue liberado. Si hubiese seguido preso, o con una condena de prisión domiciliaria, el femicidio de Agostina Vega podría haberse evitado.

El femicidio de Dulce Candia, en Misiones

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años y vivía en el barrio Avanti, en Eldorado, Misiones. Su madre quiso denunciar su desaparición el 17 de mayo, pero no fue escuchada.

Tras la mediatización del caso de Agostina Vega, la madre volvió a presentarse en la comisaría para efectuar la denuncia el 27 de mayo, una semana más tarde. Mientras tanto, ella compartía la foto del DNI de su hija por redes sociales y casa por casa, preguntando si alguien la había visto.

image (93) El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallado en una obra abandonada en la provincia de Misiones. X

Tras la denuncia, los oficiales activaron la Alerta Sofía, el protocolo de búsqueda de menores, con la intervención de diversas áreas especializadas de la policía.

Su cuerpo fue hallado casi dos semanas después -el jueves 28 de mayo cerca de las 19 horas- en una construcción abandonada en el barrio El Tucán, luego de que los vecinos alertaran que había olor en la zona. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica y que la fecha de fallecimiento estimada fue entre cuatro y cinco días previos al examen, es decir, entre el 23 y 24 de mayo.

Por el hecho, detuvieron a un sospechoso, un remisero identificado con las iniciales M. A. Y., de 46 años. El sujeto fue detenido en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 de la ciudad.

El caso generó indignación en la comunidad debido a la demora y la falta de respuestas por parte de las autoridades locales, evidenciando nuevamente las falencias en los mecanismos de búsqueda y protección ante desapariciones de adolescentes.

El femicidio de Noelia Rivero, en provincia de Buenos Aires

El mismo día en que hallaron los restos de Agostina Vega en Córdoba, la violencia de género golpeó nuevamente en Temperley, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Noelia Rivero, de 30 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez (37), tras haberla mantenido secuestrada durante varias horas.

La investigación reveló un patrón de control obsesivo: Núñez desconfiaba de Noelia y la acosaba incluso durante la noche. Según fuentes judiciales, la obligaba a responder llamadas y videollamadas a toda hora, mostrando la casa y cumpliendo con exigencias de vigilancia extrema. “Debían atenderlo rápido y mostrarle toda la casa. Si no lo hacían, les decía que las estaban engañando con otro”, contó una fuente a Diario Conurbano.

FotoJet (49) Noelia Carolina Romero fue asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez, quien intentó suicidarse tras el hecho en Temperley.

Además, el asesino acusaba a Noelia de infidelidad con su propio hermano, quien vivía en la misma vivienda. Incluso amenazó a su hermano antes de cometer el crimen: “Los voy a matar a los dos y después me mato. Ni vengas”.

La víctima había llamado al 911 el sábado para alertar que su pareja la tenía secuestrada en su casa, ubicada en Lavalle 1734. Cuando la policía llego al domicilio, Núñez se negó a abrir la puerta. Horas más tarde, la fiscalía autorizó el ingreso policial a la vivienda, pero cuando los efectivos lograron entrar, el hombre ya había asesinado a Noelia.

Tomás Núñez fue detenido por el femicidio y la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 están a cargo del caso. Ella pidió ayuda. La policía y la justicia tardó en llegar, una vez más.

Todo sobre la marcha de Ni Una Menos

Este miércoles, Ni Una Menos convocó a una concentración frente al Congreso de la Nación, a las 17 horas, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales. “Vamos a desbordar las calles con nuestra bronca y hartazgo. ¡Invitamos a todas y todos a marchar!”, se puede leer en las redes del colectivo.

“Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, es el lema de la marcha de este año, el cual apunta no solo a denunciar los femicidios sino también a criticar la situación social y económica que agrava las violencias contra las mujeres y niñas.

Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina Vega, confirmaron que asistirán a la concentración para exigir justicia por su nieta.

“Tenemos que estar en las calles porque necesitamos que esa sensibilidad respecto a estas prácticas crezca. La única forma de hacerlo es en las calles, diciendo que no son problemas privados, que hay una forma de tratar el cuerpo de las mujeres y una complicidad estatal que vemos claramente en el caso de Agostina con las declaraciones espantosas de personas del Poder Judicial. Todo esto solo se puede solucionar y denunciar estando todos en las calles”, aseguró Cavallero.